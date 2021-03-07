Большая игра продолжается. Осасуна - Барселона 0:2. Обзор матча и видео голов

"Барселона" должна была в этом матче побеждать. Ведь параллельно в туре "Атлетико" и "Реал" играли между собой, поэтому кто-то из конкурентов гарантированно потерял бы очки. А вообще потеряли оба. И "Барса" уже снова в большой игре. Отстает от "Атлетико" лишь на три очка.

Смотрите, как каталонцы завоевали три очка в поединке с "Осасуной", в видеообзоре матча 26-го тура Ла Лиги.

Памплона. Стадион "Рейно де Наварра"

"Осасуна" - "Барселона" 0:2

Голы: Хорди Альба 30, Илайкс Мориба Курума 83