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Зидан: Я не хочу встревать в работу судей. Знаем, что Реал может стать лучше
Наставник "сливочных" подвел итоги ничьи в матче против "матрасников"
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал
"Я, как и всегда, не хочу встревать в работу судей. Мы знаем, что это сложная работа, надо уважать решение рефери. Мы знаем, что критерии для определения игры рукой очень сложные, не надо в это лезть. Это зона ответственности арбитров. Игроки говорили, что игра рукой была, рефери – что ее не было. Что бы я ни сказал, ничего не изменится.
Первый тайм остался за "Атлетико", второй – за нами. Наша цель – продолжать работу. Знаем, что впереди еще много матчей, и мы намерены биться за титул до конца. Знаем, что можем стать лучше", – рассказал француз.
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