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Симеоне: Что представляли себе те, кто думал, что Атлетико возьмет Ла Лигу с отрывом в 20 очков
Наставник "матрасников" подвел итоги мадридского дерби
Atl
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал
"Голы определяют результат, с этим ничего не поделать. Я доволен работой команды, играли очень хорошо, но никто не думал, что будет просто. У нас было больше ситуаций, в которых мы могли обеспечить победу.
Я не хочу горячиться. Команда продолжает играть с полной самоотдачей. Все думали, что мы выиграем Ла Лигу с отрывом в 20 очков. Не знаю, что они себе представляли. Путь до конца сезона будет трудным для всех нас. Мы хотим улучшить результат прошлого сезона, и мы продолжаем идти в этом направлении", – рассказал аргентинец.
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