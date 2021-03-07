Симеоне: Что представляли себе те, кто думал, что Атлетико возьмет Ла Лигу с отрывом в 20 очков

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал ничью с "Реалом" в рамках 26-го тура Ла Лиги.

"Голы определяют результат, с этим ничего не поделать. Я доволен работой команды, играли очень хорошо, но никто не думал, что будет просто. У нас было больше ситуаций, в которых мы могли обеспечить победу.

Я не хочу горячиться. Команда продолжает играть с полной самоотдачей. Все думали, что мы выиграем Ла Лигу с отрывом в 20 очков. Не знаю, что они себе представляли. Путь до конца сезона будет трудным для всех нас. Мы хотим улучшить результат прошлого сезона, и мы продолжаем идти в этом направлении", – рассказал аргентинец.