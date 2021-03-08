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Лапорта уже в работе: Барселона претендует на защитника мюнхенской Баварии

Испания
(5 голосов)

Давид может переехать в Каталонию

Лапорта уже в работе: Барселона претендует на защитника мюнхенской Баварии

Фото: DC / Автор – неизвестен

Новина українською

Новый президент "Барселоны" желает роскошно начать свой второй этап руководства испанским грандом. По информации издания AS, Жоан Лапорта уже встретился с агентом защитника "Баварии" Давида Алабы на прошлой неделе, аудиенция состоялась в Каталонии.

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Таким образом, Жоан спешит опередить "Реал", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити". Лапорта ознакомил Пини Захави со своим спортивным проектом в "Барселоне", а также сообщил о готовности предоставить австрийцу комфортные условия для жизни.

Напомним, Алаба объявил об уходе из "Баварии" после 10 лет в Мюнхене – 28-летний выиграл с немецким клубом все возможные титулы.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Жоан Лапорта Барселона Пини Захави
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Источник:
AS

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Комментарии (4)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
08.03.2021 в 14:38
Дані дії нового прєзіка барси ні що інше як щебетання пітушка ні о чом. Барса - банкрот! Максимум куплять такого собі чергового брайтвайта
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Кот2021 (Николаев)
08.03.2021 в 14:37
Или это утка или очередной непонятный трансферный ход в Барсе. Считаю Лапорте нужно идти путем внедрения талантливой каталонской молодежи - эти зажравшиеся к добру не приведут.
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
08.03.2021 в 14:41
Та вже не існує талановитої каталонської молоді. Фінансування шкіл та лагерів йде на зп карліку. Лапорта - продовжувач традицій уголовніка бармалєя
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
08.03.2021 в 14:54
ВікторАплодісмєнт (Київ) допінгований лузер-недобоксер ЛеоМессі зі своїм КОНТРАКТОМ ЛОЯЛЬНОСТІ 555 млн євро притопив усю Барселону... яке там фінансування каталонської молоді усе для "чарівного"Лео
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