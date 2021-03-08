Лапорта уже в работе: Барселона претендует на защитника мюнхенской Баварии

Новый президент "Барселоны" желает роскошно начать свой второй этап руководства испанским грандом. По информации издания AS, Жоан Лапорта уже встретился с агентом защитника "Баварии" Давида Алабы на прошлой неделе, аудиенция состоялась в Каталонии.

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Таким образом, Жоан спешит опередить "Реал", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити". Лапорта ознакомил Пини Захави со своим спортивным проектом в "Барселоне", а также сообщил о готовности предоставить австрийцу комфортные условия для жизни.

Напомним, Алаба объявил об уходе из "Баварии" после 10 лет в Мюнхене – 28-летний выиграл с немецким клубом все возможные титулы.