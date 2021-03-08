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Лапорта встретился с игроками Барселоны и Куманом
Также он пообщался с тренерским штабом
Новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта посетил тренировку команды.
Накануне 58-летний функционер встретился с первой командой сине-гранатовых, "Барселоной Б" и женской командой.
Лапорта пообщался с главным тренером "Барсы" Роналдом Куманом, его тренерским штабом и игроками в раздевалке.
???????????? ???????????? ???????????? ! Joan Laporta's Monday morning visit to the Ciutat Esportiva Joan Gamper pic.twitter.com/H0957O6Q4S— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 8, 2021
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Комментарии (2)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
08.03.2021 в 18:22
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MES QUE UN CLUB
08.03.2021 в 17:51
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