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Лапорта встретился с игроками Барселоны и Куманом

Испания
(4 голосов)

Также он пообщался с тренерским штабом

Лапорта встретился с игроками Барселоны и Куманом

Новина українською

Новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта посетил тренировку команды.

Накануне 58-летний функционер встретился с первой командой сине-гранатовых, "Барселоной Б" и женской командой.

Лапорта пообщался с главным тренером "Барсы" Роналдом Куманом, его тренерским штабом и игроками в раздевалке.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона
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Комментарии (2)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
08.03.2021 в 18:22
Поспілкувався з гравцями в роздягальніну шо ж тут скажешгей - клуб
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MES QUE UN CLUB
08.03.2021 в 17:51
Новые надежды с Новым президентом. Надеюсь на хорошие успехи, как и во время его первого президентского срока. Удачи Барселона !!!
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