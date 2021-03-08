Испания
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Габриэл Жезус и Месси снялись в рекламном ролике
С теннисисткой
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Футболисты Лионель Месси ("Барселона") и Габриэль Жезус ("Манчестер Сити") и теннисистка Серена Уильямс вместе снялись заключенных рекламе.
Форварды "Барселоны" и "Манчестер Сити", а также бывшая первая ракетка мира снялись в ролике, посвященном изотоническом напитка Gatorade, которого используют для восстановления после тренировок.
Лозунг ролика - "Большые никогда не останавливаются".
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Wreck (Киев)
08.03.2021 в 20:23
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