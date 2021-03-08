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Габриэл Жезус и Месси снялись в рекламном ролике

Испания
(1 голосов)

С теннисисткой

Габриэл Жезус и Месси снялись в рекламном ролике

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Футболисты Лионель Месси ("Барселона") и Габриэль Жезус ("Манчестер Сити") и теннисистка Серена Уильямс вместе снялись заключенных рекламе.

Форварды "Барселоны" и "Манчестер Сити", а также бывшая первая ракетка мира снялись в ролике, посвященном изотоническом напитка Gatorade, которого используют для восстановления после тренировок.

Лозунг ролика - "Большые никогда не останавливаются".

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В статье: Лионель Месси реклама Габриэл Жезус Габриэль Жезус Серена Уильямс
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Комментарии (1)
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Wreck (Киев)
08.03.2021 в 20:23
Чего наши футболисты не снимаются в нормальной рекламе? Беседин бы мог рекламировать пиво.
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