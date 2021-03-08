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Виктор Вальдес вернется в Барселону
Тренером вратарей
FCB
Бывший голкипер "Барселоны" 39-летний Виктор Вальдес вернется в клуб.
Вследствие кадровых изменений, связанных с избранием Жоан Лапорта президентом клуба, Вальдес займет в команде должность тренера вратарей, сообщает Mundo Deportivo.
Вальдес играл в "Барселоне" в 2002-2014 годах, в сборной Испании - 2010-2014. Работал в каталонском клубе в 2019 году - тренировал "Барселону" U19 и был уволен. Затем он в январе 2021 возглавил "Орта" - клуб с 4-й лиги Испании.
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