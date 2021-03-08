Виктор Вальдес вернется в Барселону

A это зачем ещё? Чем нынешний тренер вратарей не угодил? Позиция вратаря самая надежная в Барсе. Лучше тогда Рене Игита пригласить. Пандемия закончится и нужно будет публику на стадион возвращать, вот тут клоуны и понадобятся.)