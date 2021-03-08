Примера. 26-й тур. Бетис спасает матч против Алавеса

В последних девяти турах "Бетис" проиграл лишь один матч. "Барселоне", что можно простить. Но трудно было болельщикам "огурцов" понять, принять и простить тот факт, что уже к середине первого тайма их любимая команда проигрывала скромному "Алавесу" 0:2.

Творилось что-то невообразимое: прямой удар со штрафного, а затем банальный фланговый навес – и фаворит матча "горел" с очень неприятным счетом. Обладая при этом тотальным преимуществом в игре.

"Алавес", кроме двух результативных ударов, лишь однажды пробил по воротам за весь матч. Менее 24-х процентов владения мячом, низкий процент качества передач. Неудивительно, что "Бетис" начал стремительно сокращать отставание. И впоследствии даже вышел вперед.

Сначала – гол с пенальти от Иглесиаса. Потом – точный удар Хоакина после подачи от углового флажка, и наконец – стремительная позиционная атака, выверенный пас Эмерсона и сильный удар головой от Иглесиаса. Для "Бетиса" свойственно забивать в конце матча, но сегодняшний сценарий превзошел все предыдущие фокусы "огурцов".

Команда Пеллегрини крепко держится за еврокубковую зону и еще попытается зацепиться за место в Лиге чемпионов.

Фото - La Liga

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Алавес" 3:2

Голы: Борха Иглесиас 61 (пен.), Хоакин Санчес 81, Борха Иглесиас 88 - Хоселу 12, Эдгар Мендес 24

"Бетис": Хоэль Роблес, Серхио Каналес, Хуанми (Кристиан Тельо 74), Набиль Фекир (Поль Акуоку 90), Сидней, Андрес Гуардадо (Борха Иглесиас 45), Гуидо Родригес (Вилльям Карвалью 74), Айсса Манди, Эмерсон, Хуан Миранда, Айтор Руйбаль (Хоакин Санчес 46)

"Алавес": Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Родриго Батталья (Томас Пина 65), Хоселу, Луис Роха (Иньиго Кордоба 86), Чимо Наварро, Эдгар Мендес (Мартин Агиррегарибия Падилья 75), Флорьян Лежён, Мануэль Гарсия, Факундо Пелистри Ребольо (Пере Понс 66)

Предупреждения: Эдгар Мендес 23, Родриго Батталья 31, Чимо Наварро 77