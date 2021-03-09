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Куман: Мы должны играть в свою игру

Испания
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Рональд рассказал о предстоящем матче с ПСЖ

Куман: Мы должны играть в свою игру

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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассказал, чего ждет от капитана команды Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ".

Первая встреча клубов закончилась победой парижан — 1:4.

"Если Лео способен сыграть свою лучшую игру, то все возможно. Он может решить любой исход игры. Не только он должен быть на своем уровне, а вся команда.

Конечно, трудно будет дальше пройти после 1:4, но нет ничего невозможного. Мы верим в себя. Мы должны выступить сильно, играть в свою игру", — цитирует Кумана официальный сайт "Барселоны".

Матч "ПСЖ" — "Барселона" состоится завтра, 10 марта, в Париже.

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В статье: Рональд Куман Барселона
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