Куман: Мы должны играть в свою игру

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассказал, чего ждет от капитана команды Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ".

Первая встреча клубов закончилась победой парижан — 1:4.

"Если Лео способен сыграть свою лучшую игру, то все возможно. Он может решить любой исход игры. Не только он должен быть на своем уровне, а вся команда.

Конечно, трудно будет дальше пройти после 1:4, но нет ничего невозможного. Мы верим в себя. Мы должны выступить сильно, играть в свою игру", — цитирует Кумана официальный сайт "Барселоны".

Матч "ПСЖ" — "Барселона" состоится завтра, 10 марта, в Париже.