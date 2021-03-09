Игрок Вильярреала заинтересовал сразу двух английских грандов

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" интересуются центральным защитником "Вильярреала" Пау Торресом, сообщает Manchester Evening News,

"Юнайтед" притом хотят подписать испанца уже летом.

24-летний игрок рассматривается как полезный вариант на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

В этом сезоне Пау Торрес провел уже 31 поединок в составе команды Унаи Эмери, забил 2 гола. Контракт с "Вильярреалом" рассчитан до середины 2024 года.

Впереди у "Вильярреала" поединок Лиги Европы с киевским "Динамо" уже в четверг 11 марта. Начало матча в 19:55.