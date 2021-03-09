Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Вильярреала заинтересовал сразу двух английских грандов
Далее будет летом
The Scottish Sun
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" интересуются центральным защитником "Вильярреала" Пау Торресом, сообщает Manchester Evening News,
"Юнайтед" притом хотят подписать испанца уже летом.
24-летний игрок рассматривается как полезный вариант на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
В этом сезоне Пау Торрес провел уже 31 поединок в составе команды Унаи Эмери, забил 2 гола. Контракт с "Вильярреалом" рассчитан до середины 2024 года.
Впереди у "Вильярреала" поединок Лиги Европы с киевским "Динамо" уже в четверг 11 марта. Начало матча в 19:55.
Популярное сейчас
- Алекс Великих оценил вероятность приезда Аллегри в Шахтер
- Юрий Береза: Возродить тот Металлист невозможно, как и Днепр
- Таблица коэффициентов. Цена удачных результатов возрастает
- Примера. 26-й тур. Осасуна - Барселона 0:2. Сдержанное проявление класса
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО