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Игрок Вильярреала заинтересовал сразу двух английских грандов

Испания
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Далее будет летом

Игрок Вильярреала заинтересовал сразу двух английских грандов

The Scottish Sun

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" интересуются центральным защитником "Вильярреала" Пау Торресом, сообщает Manchester Evening News,

"Юнайтед" притом хотят подписать испанца уже летом.

24-летний игрок рассматривается как полезный вариант на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

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В этом сезоне Пау Торрес провел уже 31 поединок в составе команды Унаи Эмери, забил 2 гола. Контракт с "Вильярреалом" рассчитан до середины 2024 года.

Впереди у "Вильярреала" поединок Лиги Европы с киевским "Динамо" уже в четверг 11 марта. Начало матча в 19:55.

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В статье: Манчестер Сити Вильярреал Манчестер Юнайтед Пау Торрес
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