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У Барселоны есть устное соглашение с игроком Баварии, клуб готовит контракт с футболистом Ман Сити

Испания
(1 голосов)

Обошли Реал

У Барселоны есть устное соглашение с игроком Баварии, клуб готовит контракт с футболистом Ман Сити

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Испанская "Барселона" достигла устных договоренностей с центральным защитником "Баварии" Давидом Алабой, информирует Mundo Deportivo.

Таким образом каталонская команда обошла мадридский "Реал" в соперничестве за австрийца.

В то же время внимание на "Камп Ноу" переключится на подписание аргентинского 32-летнего нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который летом станет свободным агентом.

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В статье: Давид Алаба Серхио Агуэро Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
09.03.2021 в 21:28
Ну хоч в слухах барселона кого-то обійшла
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