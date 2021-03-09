Испания
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У Барселоны есть устное соглашение с игроком Баварии, клуб готовит контракт с футболистом Ман Сити
Обошли Реал
Испанская "Барселона" достигла устных договоренностей с центральным защитником "Баварии" Давидом Алабой, информирует Mundo Deportivo.
Таким образом каталонская команда обошла мадридский "Реал" в соперничестве за австрийца.
В то же время внимание на "Камп Ноу" переключится на подписание аргентинского 32-летнего нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который летом станет свободным агентом.
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
09.03.2021 в 21:28
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