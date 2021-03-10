Проблемный ребенок: странный союз Барселоны и Дембеле

Вы не поверите, но такое в истории "Барселоны" уже было.

В 2000 году, когда Флорентино Перес заплатил немыслимые 62 млн евро за Луиша Фигу, каталонцы купили на эти деньги Марка Овермарса и Эммануэля Пети. Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле в этом смысле продолжатели традиций.

Как 20 лет назад, так и относительно недавно менеджмент "Барсы" оказался неспособен объективно оценить риски в стрессовой ситуации и привез на "Камп Ноу" футболистов, которые не должны были там оказаться.

Коутиньо - классический плеймейкер. Он обожает возиться с мячом перед штрафной, отлично обыгрывает на носовом платке, разыгрывает стеночки с форвардами, чтоб выйти на ударные позиции. Никого не напоминает? Грубо говоря, "Барса" потратила 130 млн на игрока, который играет на позиции Месси, только намного хуже.

Dembele? Ahh ya costo solo 12 millones y Coutiño 10 yaseguir tragando bilis pic.twitter.com/cFaENULiku — MANU.????????..VIVA???????? ESPAÑA???????? (@ManuRmadrid13) June 8, 2019

С Дембеле ситуация сложнее. Его типаж востребован в "Барселоне", ведь чем больше финтов и активности на левой бровке, тем свободнее Месси в центре. На этом и было построено легендарное трио MSN - Неймар стягивал двоих оппонентов налево, Суарес создавал глубину, оттягивая еще кого-то, и тогда в образовавшиеся коридоры вторым темпом врывался Месси, чтобы забить или откатить на партнера.

В 2017 году Эль Пистолеро еще был в команде, и от Усмана требовалось заменить Неймара в отлаженной схеме. Но он был не готов даже наполовину.

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Степень некомпетентности тогдашнего руководства "Барселоны" прекрасно иллюстрирует рассказ экс-директора клуба Хавьера Бордаса.

"Когда мы работали над трансфером Дембеле, агент Мингелья позвонил мне и сказал, что Мбаппе доступен для трансфера. Я созвонился с отцом Килиана, и он сообщил, что сын не собирается переходить в "Реал", потому что там были Роналду, Бензема и Бэйл. Вместо этого он может перейти в "Барселону", поскольку ушел Неймар. Президент "Монако" хотел, чтобы Мбаппе уехал к нам, не желая усиливать прямого конкурента — "ПСЖ". Трансфер мог состояться за 100 млн евро, но руководство сделало выбор в пользу Дембеле. Они объясняли это тем, что Мбаппе играет на себя, а Дембеле — на команду".

За следующие три с половиной года в Париже Мбаппе отдаст 42 голевые передачи. Это можно было предвидеть, подойдя к делу профессионально. "Барса" же потратила 100 млн наобум.

А парень, как назло, попался проблемный. Это началось еще в "Ренне". Усман тащил клубную молодежку и хотел места в основе, но тренер Филипп Монтанье велел ждать. Тогда вингер летом 2015-го улетел в Сенегал к бабушке, оставив послание, мол, вы меня все задолбали, не хочу иметь с вами дел.

Тут как тут оказался Баду Самбаге - одноклассник его брата, подрабатывавший агентом без лицензии. Он свел Усмана с представителями "РБ Зальцбург", однако "Ренн" заблокировал сделку и начал переговоры о профессиональном контракте. Дембеле на них представляли Самбаге и его напарник Марсьяль Коджия, и в итоге им удалось уломать клуб на смешную клаусулу - 5 млн евро. Это был компромисс, чтобы парень наконец мог выйти на поле. В "Ренне" надеялись скоро переписать договор уже без отступных, но Усман со старта взорвал чемпионат, став самым юным игроком, забившим 10 голов в Лиге 1.

Тогда-то в Бретани поняли, как сильно сглупили, и пошли ва-банк, навязав Дембеле близкого к клубу агента Муссу Сиссоко - дескать, с другими вообще не будем вести дела. Усман перепугался не на шутку, а успокоить было некому. Его родители в разводе; парень воспитывался матерью, беженкой из Мавритании. Она любит сына, но в делах не разбирается.

Это была настоящая война. Дембеле то играл, то нет; на одних переговорах его представлял один агент, на остальных - другие. Это едва не запороло сделку с "Боруссией". В официальных документах стояла фамилия лояльного "Ренну" Сиссоко, а Дембеле прибыл на подписание контракта с Самбаге. Разрулил вопрос только звонок от собственника "Ренна" Франсуа Пино, который по совместительству является владельцем Puma, одного из ключевых спонсоров "Шмелей".

За тот переход "Ренн" по итогу получил 15 млн, а Сиссоко - 3 млн комиссионных и судебные иски от Самбаге и Коджия.

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В Германии Дембеле заиграл особенно ярко, тренировки Томаса Тухеля пошли ему на пользу. Но жизнь вне поля разладилась еще больше. Самбаге при всех недостатках напоминал Усману, кто он и откуда. Новое окружение футболиста думало исключительно о деньгах. Даже мать в тот период от него отдалилась.

В "Барселоне" могли бы и догадаться, что парню сносит крышу, когда он устроил забастовку и отказался тренироваться в Дортмунде. Но нет.

За 135 млн клуб подписал не только Дембеле, но и его медные трубы. Так, в августе 2019-го Усман после игры с "Атлетиком" пожаловался на боль в бедре. "Барса" запланировала медосмотр на следующее утро, но Дембеле не явился и уехал за границу. Таблоиды писали, что он кутил в Африке; агент уверял, что полетел в Ренн к матери. В любом случае на медосмотр он не прибыл, а еще через неделю порвал болевшую мышцу на тренировке.

Ousmane Dembele injuries with Barcelona



2017/18 | 106 days

2017/18 | 26 days

2018/19 | 18 days

2018/19 | 26 days

2018/19 | 42 days

2019/20 | 34 days

2019/20 | 3 days

2019/20 | 66 days

2019/20 | 191 days



2020/21 | About 20 days pic.twitter.com/kL8D6pWPVD — Enock Essel Niccolo Makaville (@EsselKobina39) December 6, 2020

Дембеле запивал фастфуд газировкой, не реагировал на звонки от менеджеров, опаздывал на тренировки, врал врачам, а однажды оказался настолько не готовым выходить на замену, что разогревался 10 минут, и все это время "Барса" бегала в меньшинстве.

"Все мы должны помочь Дембеле понять, что футбол – это 24 часа в сутки. Чтобы достичь успеха, необходимо жить этим видом спорта. Решение тренера оставить Дембеле вне заявки носит стратегический характер. Я считаю, что оно поможет Усману в дальнейшем. Каждый из нас допускал ошибки в молодости", - не выдержал однажды Пике.

Про поведение Дембеле заговорили Вальверде, совет директоров; даже Месси признал, что вингеру "нужно сосредоточиться на футболе". Но никто не достучался.

И еще травмы. В сезоне-2019/20 Дембеле сыграл всего 5 полных матчей во всех турнирах, а за все время в "Барсе" пропустил аж 512 дней.

Списывать все на недосып и фастфуд глупо. Аналитики замерили, что во время тренировок "Барсы" Дембеле ускоряется лишь в 20% случаев, когда к нему приходит мяч. В матчах процент скоростной работы вырастает до 90. То есть, причиной травм может быть "недотренированность". На низкую интенсивность занятий в "Барсе" ранее уже жаловался Френки де Йонг.

Дембеле не распознал проблему из-за неопытности, а еще потому, что мало общается с партнерами. После трех лет в Каталонии его окружение по-прежнему состоит из друзей юности, живущих за его счет. Конечно, Бартомеу не предвидел и этого тоже.

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Если выбирать один эпизод, который бы характеризовал карьеру Усмана в "Барсе", то это промах на 94-й минуте матча с "Ливерпулем". Месси в тот миг рухнул на газон, как подкошенный - видно, чувствовал, что произойдет на "Энфилде".

Дембеле подвел Лео, да и вообще всех. А могло ли быть иначе? Кевин-Принс Боатенг после недолгой аренды на "Камп Ноу" сказал то, что каталонцы старательно замалчивают.

"Усман очень тихий, но много говорит. Мне кажется, он все еще остается ребенком. Нужно принимать его таким, какой он есть. Он просто как маленький мальчик, у которого есть большие деньги и публичность. Мальчик, которого бросили в гигантский бассейн с миллионами, а он все еще не понимает, как это работает, и просто хочет играть в футбол".

Последние месяц-полтора у Усмана удались; он забил важные голы, его хвалит тренер. Возможно, он, наконец, взрослеет, и у этой истории еще будет хеппи-энд. А может и нет.

Досконально ясно одно: никогда, ни при каких обстоятельствах не сравнивайте Дембеле с Мбаппе и Холандом! Это очень нечестно. Таланта у Усмана, может, и не меньше, но одно дело вырасти в семье профессионалов, где есть кому подсказать и показать 24/7, а совсем другое идти по жизни одному, измеряя длину пройденного пути количеством полученных повреждений.