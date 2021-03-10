Перезагрузка Кубка Испании сделала турнир невероятно интересным. Все изменило одно решение

Копа дель Рей – самый древний испанский турнир из всех существующих.

Он на четверть века старше национального чемпионата, а в финале второго розыгрыша кубка, в 1903-м году, "Атлетик", уступая в испанской столице после первого тайма "Мадриду" 0:2, сумел оформить великую ремонтаду – 3:2. Впечатленные этой викторией, поклонники "Львов", учившиеся в кэпитал-сити, через 18 дней основали дочерний клуб "Атлетика" - сегодня они известен как "Атлетико" (Мадрид).

Со временем Кубок Испании постепенно терял свою значимость, а интрига в нем обычно отсутствовала по причине формата: во всех раундах, кроме финала, соперники играли между собой два раза, таким образом, Давиды, бьющие Голиафов, появлялись в рамках турнира чрезвычайно редко.

В сезоне 2019/20 новое руководство RFEF, которое возглавил революционный функционер Луис Рубиалес, сделало ход конем – теперь команды проводили между собой только один матч до стадии полуфинала, а клуб из низшего дивизиона получал преимущество своего поля.

Вернуло ли это интерес к турниру?

Не то слово.

Наибольшее количество побед в Кубке Испании:

30 – "Барселона"

23 – "Атлетик"

19 – "Реал"

10 – "Атлетико"

8 – "Валенсия"

Уже первый розыгрыш турнира с новым форматом принес кучу сенсаций.

"Культураль Леонеса" и "Бадахос", представляющие третий испанский дивизион, дошли до 1/8 финала, где пали в тяжелейшей борьбе при полнейшем домашнем аншлаге с представителями "вышки". "Леонеса" лишь по пенальти уступила "Валенсии", игроки после матча плакали, а 13.000 зрителей, собравшиеся на стадионе "Рейно де Леон" провожали команду в подтрибунные помещения гордыми аплодисментами.

Полузащитник Антонио Кабальеро на третьей добавленной минуте сравнял счет в матче с "Гранадой" (2:2), перевел игру в дополнительное время и моментально сделал счастливыми более миллиона человек, проживающих в испанском автономном сообществе Эстремадура, где и базируется "Бадахос". "Волки" (прозвище клуба) в итоге проиграли в дополнительное время, но их спортивный подвиг оказал такое сильное влияние на умы, что за клуб болели даже фанаты его традиционных соперников (да, у "Бадахоса" они есть), команд "Касереньо" и "Мерида".

Еще дальше зашел клуб "Мирандес" из второго испанского дивизиона Сегунда. "Кабаны" проделали страшный, но славный путь на турнире: в 1/64 в гостевом матче-триллере они прошли "Корухо" со счетом 5:4 (сделали счет 4:4 на второй добавленной с пенальти, а решающий гол забили на 119-й минуте дополнительного времени); в 1/32 убрали УКАМ "Мурсию" 3:2 – и тоже в дополнительное время; в 1/16 сенсационно обыграли "Сельту" из Примеры – 2:1 с традиционным решающим голом в экстра-тайме; в 1/8 их жертвой стала "Севилья" - 3:1, причем гости забили свой гол только на 90-й минуте; а в 1/4 финала расправились с "Вильярреалом" 4:2.

Полуфинал уже был двухматчевым, и вот тут-то "Мирандес" выбыл из борьбы, получив суммарные 1:3 от "Сосьедада", два пенальти в свои ворота и почетную кличку "Убийца гигантов" от благодарной испаноязычной прессы.

Глава RFEF (Королевская испанская футбольная федерация), проводящей Кубок Испании, скандальный Луис Рубиалес (постоянно вступает в конфликты с другими функционерами, снял Лопетеги с поста тренера сборной за неделю до старта ЧМ-2018, толкнул женщину-юриста, за что получил иск), назвал турнир 2019/20 "нашим лучшим Копа дель Рей в истории".

Все финалы Кубка Испании "Атлетик" - "Сосьедад":

1910 – 1:0

2020 – ???

Рейтинги соревнования действительно зашкаливали, и к следующему розыгрышу элитные команды отнеслись уже куда как более ответственно. Маленькие клубы опасались – и небезосновательно, что ковидный протокол лишит их важнейшей для дальнейшей турнирной борьбы составляющей, поддержки зрителей.

Но несмотря на все трудности в 1/4 запрыгнул представитель Сегунды ("Альмерия", которая в нынешнем сезоне изо всех сил пытается пробиться в Примеру), а в 1/8 финала вылетели как клубы второго дивизиона ("Жирона", "Райо Вальекано"), так и третьего ("Алькояно", "Навалькарнеро").

Мариано Гонсалес, президент крошечного клуба "Навалькарнеро", базирующегося в одноименном муниципалитете в 31 км от Мадрида, загибает пальцы: "В 1/32 финала мы выбили "Лас-Пальмас" из второго дивизиона, а в 1/16 расправились с "Эйбаром" из первого. Футболисты встретились с большими мастерами, и мы поняли, что можем быть сильнее, если станем едины". Мариано Гонсалес сетует только на то, что матчи проходили без зрителей на трибунах.

Он уверен – на арене "Эстадио Навалькарнеро", вмещающей 2.500 человек, царил бы полный аншлаг.

Все финалы Кубка Испании "Атлетик" - "Барселона":

1902 – 2:1

1920 – 0:2

1932 – 1:0

1953 – 1:2

1984 – 1:0

2009 – 1:4

2012 – 0:3

2015 – 1:3

2021 - ???

Еще одна фишка двух первых розыгрышей турнира по новому формату заключается в том, что финалы Копа дель Рей-2020 и Копа дель Рей-2021 будут сыграны… с интервалом в две недели. Главный фигурант решающих матчей – "Атлетик" из Бильбао: он участвует в обоих поединках.

Финал-2020 "Львы" разыграют со своим традиционным историческим соперником, "Сосьедадом" из Сан-Себастьяна. Эта игра переносилась несколько раз, так как баскские клубы мечтали провести ее при своих болельщиках.

Через две недели после поединка с "Сосьедадом" футболисты из Бильбао проведут финал Кубка Испании-2021, на этот раз соперником выступит "Барселона".

Президент "Атлетика" Айтор Элисеги, в свое время знаменитый баскский шеф-повар, впоследствии ресторатор, говорит о мечте: "Атлетик" не выигрывал титулы 31 год, с 1984-го по 2015-й. В этом сезоне мы с Марселино уже завоевали Суперкубок Испании. И да, мы бы очень хотели добавить в свою коллекцию еще два трофея! У "Барсы" 30 национальных кубков, но "Атлетик" уже начал погоню".