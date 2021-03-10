Амбиции под давлением. UA-Футбол представляет соперника: Вильярреал (Испания)

Предыдущих еврокубковых соперников киевского "Динамо" Мирчи Луческу можно разделить на две категории: добротные представители не топ-чемпионатов (АЗ, "Гент", "Ференцварош", "Брюгге") и европейские гранды ("Барселона", "Ювентус"). "Вильярреал" – это нечто среднее. Представитель топ-чемпионата, но без претензий на чемпионство. В то же время с задачами, соответствующими уровню борьбы за Лигу чемпионов.

К матчам с "Динамо" "Вильярреал" подходит далеко не в лучшем своем состоянии, но трудности, постигнувшие команду Унаи Эмери, не являются кризисом. По крайней мере, так утверждает главный тренер, надеясь, что именно поединки против украинского гранда помогут "субмарине" оттолкнуться от дна. "Вильярреал" – фаворит пары, но спад, постигший "подводников" именно сейчас, предоставляет шансы и "Динамо". Шансы, возможно, даже не хуже, чем были в противостоянии с "Брюгге".

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Клуб

Особняком в Испании стоят три клуба – "Барселона", "Реал", "Атлетико". По бюджету, по подбору исполнителей, по глубине ресурсов они значительно впереди всех других. "Вильярреал" же – яркий представитель второй волны, к которой также относятся "Севилья", "Бетис", "Валенсия" (несмотря на менеджерский кризис), "Атлетик" (Бильбао), "Реал Сосьедад". Такой статус определяет цели: место в зоне Лиги чемпионов, борьба за поздние стадии Кубка Испании. Однако в последнее время ожидания, связанные с "Вильярералом", не соответствуют реальным достижениям. Последний раз боссы клуба были довольны выступлением команды в уже далеком сезоне 2015/16, когда Марселино Тораль привел "субмарину" к итоговому четвертому месту (квалификация Лиги чемпионов) и полуфиналу Лиги Европы.

Эта история не имела продолжения, потому что в августе 2016-го Марселино Тораль был уволен из клуба. После того, как поднял "Вильярреал" из Сегунды до уровня зоны Лиги чемпионов Примеры и полуфинала еврокубка. Причины увольнения четко не озвучивались, но говорят, что за этим стояли конфликты тренера с игроками (в частности, история с лишением защитника Матео Мусаккио статуса одного из капитанов команды, после чего на сторону футболиста стали остальные игроки), а также трения с руководством клуба. В частности, в вопросе приобретений.

Марселино Тораль хотел усиления, тогда как президент клуба Фернандо Роиг Альфонсо призывал существовать по ресурсам. Семья Роиг – доминантный владелец акций клуба (98,79%), с 2013-го года семейной компании Роигов "Pamesa Ceramica" принадлежит основная доля в потоке спонсорства этого футбольного организма. Хотя перед тем пришлось пережить весьма трудные времена – вплоть до продажи более двух процентов акций сети супермаркетов "Mercadona", также находящихся в собственности семейства Роиг. Все это было сделано ради выравнивания баланса, понесшего убытки после понижения "Вильярреала" в классе и снижение уровня доходов клуба от рекламы, трансляций, еврокубков. По состоянию на 2015-й год состояние Фернандо Альфонсо Роига оценивалось в 1,18 миллиарда долларов США, а бюджет "Вильярреала" переваливал за отметку в 120 миллионов.

"Вильярреал" – не слишком популярный клуб у себя в регионе и в Испании в целом. Поэтому самой мощной статьей доходов являются не болельщики, не членские взносы, не операционные доходы и не доходы от проведения матчей, а телевидение (как и для большинства клубов Испании). Также немало доходов приносит реклама, спонсорские контракты и трансферы игроков. Приостановление чемпионата Испании во время пандемии коронавируса 2020 ударило по бюджету "Вильярреала" (как и других клубов) железным кулаком, но возобновление турнира стало новым толчком. Поскольку "Вильярреал" относительно немного зарабатывал на болельщиках и игровых днях, клуб довольно быстро приспособился к специфике футбола при пустых трибунах. Однако руководство соскучились по спортивным достижениям. Соскучилось по доходам от Лиги чемпионов. Поэтому именно под эти цели был приглашен именитый, авторитетный (и немножечко авторитарный) Унаи Эмери.

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Тренер

После Марселино Тораля "Вильярреалом" в течение чуть более сезона руководил Фран Эскриба. С ним "субмарина" финишировала на пятом месте в Примере 2016/17, но ужасно начала следующий чемпионат. И уже после шестого тура тренер был отправлен в отставку, а его место занял Хави Кальеха, который до этого работал в структуре "Вильярреала" с юношескими, молодежными командами и дублем. Кальехе был предоставлен шанс всей его жизни, но выше пятого места "субмарина" так и не поднималась. На короткий промежуток времени каденцию Кальеха прерывал Луис Гарсия Плаза, но в целом период после Франа Эскриба ассоциируется именно с 43-летним уроженцем Мадрида.

Сезон 2019/20 "Вильярреал" Кальехи завершил на пятом месте, выдав феноменальный спурт после коронавирусной паузы. Однако команда была не слишком убедительна во время регулярной традиционной части чемпионата, к тому же руководство клуба не получало четких тренерских отчетов о том, как должен развиваться коллектив. В конце концов, это расценили как топтание на месте, поэтому сезон 2020/21 "субмарина" начала с новым тренером. "Начинаем новый проект с "Вильярреалом", - написал Эмери после получения предложения от клуба.

Сейчас "Вильярреал" почти потерял практические шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов, но тренер продолжает присваивать матчам чемпионата самый высокий приоритет. Говорит, что готов бороться до последнего даже за Лигу Европы, но не для этого Унаи Эмери приглашали на "де ла Керамика". Нужна Лига чемпионов, куда остается реальный шанс пробить путь через Лигу Европы.

Лигу Европы, которую Унаи Эмери выигрывал уже трижды. Все три раза – с "Севильей", неоднократно пересекаясь при этом с Украиной. В финале турнира 2014/15 "Севилья" Эмери одолела "Днепр", а в следующем розыгрыше, который также покорился "Севилье" Унаи Эмери, в полуфинале был бит донецкий "Шахтер". Параллельным путем, кстати, шел как раз "Вильярреал" Марселино Тораля, который в итоге в шаге от главного матча был остановлен "Ливерпулем".

В 2019-м Унаи Эмери был в финале Лиги Европы с "Арсеналом", но уступил там "Челси". В целом, каденция в Лондоне считается неудачной для баска, как и предыдущая в Париже, хотя там Эмери выиграл все, что можно было выиграть на внутренней арене. Эмери не находил взаимопонимания с игроками из-за своего характера. Привыкший все контролировать, быть главным в раздевалке и иметь постоянный контакт с футболистами, он не находил поддержки среди звезд мирового масштаба, которые окружали его в ПСЖ и "Арсенале". Из-за этого возникали проблемы с руководством, идеи рождались и сразу умирали в голове тренера, не отражаясь на игре команды. В России испанца банально съело окружение, а вот у себя на родине он авторитет.

Эмери любит тактику 4-2-3-1, хотя в "Вильярреале" показал, что может быть гибким. Здесь и 4-4-2, и 4-1-4-1, и 4-3-3 и даже попытки сыграть с 3-4-2-1. В чемпионате "субмарина" не выигрывает уже восемь туров подряд, но в Лиге Европы имеет беспроигрышную серию из восьми матчей. Из них только одна ничья, а все остальное – победы.

Болезненным ударом стало неожиданное поражение в Кубке Короля от "Леванте". Параллельно уже длилась безвыигрышная серия в чемпионате, хотя по игре "Вильярреал" далеко не безнадежен. Многие считают (и не без оснований), что "субмарина" должна была побеждать в недавнем матче Примеры против "Атлетико". Но счет 0:2 не в пользу Эмери. В целом, его "Вильярреал" в среднем набирает по 1,89 очка за матч – это больше, чем было в "Альмерии", "Валенсии", "Спартаке" и даже "Севилье". Более высокие показатели среднего набора очков Эмери демонстрировал только в "Арсенале" и ПСЖ, где, соответственно, и игроки другого класса.

Команда

Однако в "Вильярреале" тоже есть с кем работать. "Новый проект", о котором писал Эмери после договоренностей о работе, касается не только тренерского штаба. Это еще и новая генерация футболистов. В межсезонье было прекращено ​​сотрудничество с ветеранами Санти Касорлой и Бруно Сориано, были проданы Карл Токо Экамби, Энес Унал, Альваро Гонсалес и Андрес Фернандес. В аренду отправился Хави Онтиверос.

Самым дорогим приобретением стал Первис Эступинан – весьма перспективный левый защитник, принадлежавший "Уотфорду", но сделавший себе имя в "Осасуне". Правда, в "Вильярреале" эквадорец пока себя не нашел. И сейчас является только игроком ротации. Не прижился арендованный у "Реала" Такефуса Куба, а голкипер Херонимо Рульи, приобретенный за пять миллионов, сидит за спиной Серхио Асенхо.

Зато находкой стали Дани Парехо и Хуан Фойт. Оба пришли за бесплатно и оба усилили команду. Парехо – это светлая голова в центре поля, мастер изысканных передач, дальних ударов и стандартных положений. Эмери хорошо знаком с его возможностями, ведь работал с футболистом еще в "Валенсии". Из расположения "летучих мышей" в "Вильярреал" перешел и Франсис Коклен, но за него, в отличие от Парехо, заплатили компенсацию – 6,5 млн. евро. Зимой к "субмарине" присоединился опытный Этьен Капу, который сразу стал использоваться тренером в основном составе.

Как итог, "Вильярреал" обладает кадрами на сумму более чем 245 миллионов евро. Кроме вышеперечисленных игроков, здесь выступают такие именитые футболисты как Карлос Бакка, Пако Алькасер, Пау Торрес, Рауль Альбиоль, Альберто Морено, Хауме Коста, Ману Тригерос, Мой Гомес, Херард Морено. Не теряются и выходцы из академии Фернандо Ниньо, Алекс Баена, Даниэль Раба, Йереми Пино.

"Вильярреал" – это про активную игру на флангах, про очень быструю работу с мячом игроков каждого звена, про большое количество передач, причем, команда старается делать их на скорости. Поэтому иногда страдает качество. Но есть разнообразие, потому что каждый может выполнить как удачную короткую / среднюю передачу, так и длинную.

Недавний матч с "Валенсией", который "Вильярреал" проиграл 1:2 и продолжил серию без побед в Ла Лиге до восьми поединков, был как раз таки медленным в исполнении подопечных Эмери. Но даже без скорости "субмарина" создала три-четыре супер-шанса на гол, хотя забила только с сомнительного пенальти. Однако в конце пропустила дважды из-за неспособности противодействовать высокому прессингу соперника. И из-за индивидуальных ошибок.

Пау Торрес, который является игроком сборной Испании и одним из претендентов на повышение (им интересуются, в частности, "Реал" и "Барса"), находится не в лучшей форме. Но игрок, несомненно, высокого класса. Опытный Альбиоль не такой быстрый, но с умением выбирать позиции и хорошо играть в воздухе. Хуан Фойт – сильный физически. Любит подключаться к атакам, смещаясь в центр и открываясь под передачи для удара с дальней или средней дистанции.

В центре поля опасные все. Дани Парехо, Ману Тригерос, Мой Гомес. Опытный Висенте Иборра, но он пока травмирован. Как и Франсис Коклен, который любит играть глубоко. В команде немало вингеров, которых Унаи Эмери использует по ситуации: более опытному Мой Гомесу создает конкуренцию юный Алекс Баена, а вот справа погоду делает именно молодежь. Ведь Самуэлю Чуквезе только 21, а талантливому Йереми Пино вообще только девятнадцать.

Чуквезе был травмирован и его команде очень не хватало. С нигерийцем на поле возрастают практически все статистические показатели по действиям в атаке: применение дриблинга, количество ключевых передач, количество обводок, попыток применить дриблинг и прочее. Матч с "Атлетико", например, стал его бенефисом – несмотря на то, что "Вильярерал" проиграл и даже не забил гол. Четыре ключевые передачи, четыре попытки (успешные) применить дриблинг, пять заработанных фолов, четыре открывания под острые пасы. "Возвращение Чуквезе – это отличные новости для будущего команды на этом финальном отрезке сезона", - резюмировал тогда Эмери.

Лишь запасным в "Вильярреале" является Карлос Бакка. Но это как раз таки легко объясняется. Ему уже 34, а в конкурентах ходят мощные, быстрые, находчивые и пребывающие в расцвете сил Пако Алькасер и Херард Морено. Последний забивает на уровне топ-нападающих Европы. В чемпионате Испании уже отметился пятнадцатью голами, уступая лишь Лионелю Месси и Луису Суаресу. Алькасера ​​донимают травмы, но форвард очень опасный. После неудачного второго сезона в "Боруссии" (Дортмунд), "Вильярреал" для него – шанс вернуться на передовые бомбардирские позиции. Шанс, который до сих пор не использован. Из-за этого нападающий чувствует спортивную злость.

И даже молодой воспитанник клуба Фернандо Ниньо – заметная персона. Он является лучшим испанским бомбардиром среди нападающих до 21-го года, выступающих в элитных лигах. Забивает больше, чем его почти сверстники Ферран Торрес, Абель Руис и Ансу Фати.

Нападающие умеют все – как открываться за спины стремительными рывками, так и ждать своего шанса на грани офсайда. "Вильярреал" не слишком любит играть на контратаках, поэтому форварды умеют находить позиции во время позиционного наступления. Подвижные, провоцируют защитников на фол. Слабым местом атаки "Вильярреала" можно считать игру на стандартах, а вот в защите проблемы возникают, когда соперник перестраивается тактически. Команда Эмери не умеет быстро реагировать на новые вызовы. Провал был, когда "Барса" вышла на матч против "субмарины" с тактикой, ранее не применяемой Куманом. Не отреагировал Эмери и на натиск "Валенсии" в последнем туре, хотя тренер "субмарины" и пытался сыграть на опережение, выпустив в перерыве усилившего игру "Вильярреала" Ману Тригероса.

А еще текущая проблема испанского клуба – психологическое состояние. После восьми туров без побед нельзя оставаться спокойным и уверенным в себе. Поэтому Унаи Эмери желает пройти "Динамо" с позиции силы, с размахом. Это, с одной стороны, свидетельствует об опасности для вице-чемпиона Украины, но с другой, давит как раз на соперника. Ибо "Вильярреал" боится ошибиться и оступиться в этом противостоянии, а Мирча Луческу заявляет, что еврокубковая задача и так перевыполнена. Поэтому играть можно для себя, для души, для болельщиков.

"Вильярреал" – фаворит, и был бы им при любых условиях. Но сегодняшнее состояние испанского середняка наиболее благоприятно для того, чтобы бороться с ним без страха. Вероятно, у Мирчи Луческу уже не будет лучшей возможности поквитаться с Эмери за поражения в полуфинале Лиги Европы 2015/16, чем сейчас.