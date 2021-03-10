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Барселона предложила контракт Серхио Агуэро

Испания
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Футболист может уйти с Манчестер Сити

Барселона предложила контракт Серхио Агуэро

Новина українською

"Барселона" намерена подписать контракт с нападающим Серхио Агуэро, пишет TyC Sports. Срок его соглашения с "Манчестер Сити" истекает этим летом.

Каталонский клуб 10 марта сделал конкретное предложение 32-летнему форварду.

Новый президент клуба Жоан Лапорта надеется, что приход Агуэро убедить Месси остаться в Каталонии.

В сезоне-2020/21 Агуэро провел 11 матчей за "Манчестер Сити", на его счету 2 гола.

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В статье: Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити
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