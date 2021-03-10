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Рафаэль Варан хочет покинуть Реал по окончании сезона

Испания
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Защитник недоволен новым контрактом

Рафаэль Варан хочет покинуть Реал по окончании сезона

Новина українською

Защитник Рафаэль Варан, скорее всего, покинет "Реал". Футболист склоняется к тому, чтобы сменить клуб по окончании нынешнего сезона, утверждает AS.

В сезоне-2020/21 Варан провел 31 матч за "Реал", на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 70 миллионов евро.

Француз перешел из "Ланса" в "Реал" летом 2011 года. Защитник трижды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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В статье: Рафаэль Варан Реал (Мадрид)
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