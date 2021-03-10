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Президент Барселоны планирует сменить название дубля команды
Она снова будет называться Барселона Атлетик
Фото: Marca / Автор – неизвестен
Жоан Лапорта, вернувшийся на пост президента "Барселоны", планирует изменить название дубля команды "Барселона Б". По информации El Mundo Deportivo, в планах Лапорты вернуть название "Барселона Атлетик".
Дубль "Барсы" появился с 1970 году под названием "Барселона Атлетик". В 1990 году он сменил название на "Барселона Б".
В 2008 году Лапорта, занимавший пост президента "Барсы", вернул дублю название "Барселона Атлетик", но два года спустя его преемник Сандро Россель вернул прежнее название.
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