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Президент Барселоны планирует сменить название дубля команды

Испания
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Она снова будет называться Барселона Атлетик

Президент Барселоны планирует сменить название дубля команды

Фото: Marca / Автор – неизвестен

Новина українською

Жоан Лапорта, вернувшийся на пост президента "Барселоны", планирует изменить название дубля команды "Барселона Б". По информации El Mundo Deportivo, в планах Лапорты вернуть название "Барселона Атлетик".

Дубль "Барсы" появился с 1970 году под названием "Барселона Атлетик". В 1990 году он сменил название на "Барселона Б".

В 2008 году Лапорта, занимавший пост президента "Барсы", вернул дублю название "Барселона Атлетик", но два года спустя его преемник Сандро Россель вернул прежнее название.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Б
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