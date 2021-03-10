Примера. 18-й тур. Атлетико побеждает в перенесенном матче и укрепляет лидерство

"Атлетико" победил "Атлетик" и упрочил свое лидерство. Это был перенесенный матч 18-го тура, и теперь у "матрасников" плюс шесть относительно "Барселоны", и плюс восемь – относительно "Реала". Не выдающийся гандикап, но все же возможность для маневра.

А почему сразу о результате? На самом деле матч был не из тех, о которых можно рассказывать долго, много и красиво. "Атлетико" сыграл в прагматичной манере, хотя ему и пришлось отыгрываться по ходу поединка. В середине первого тайма мадридцы крайне пассивно противодействовали продвижению басков к владениям Облака, Уильямс сделал забегание почти до линии ворот и оттуда отдал передачу в центр штрафной площади. Муньяин выскочил из глубины и неуклюже пробил. Именно эта неуклюжесть и помогла обыграть Облака.

Больше "Атлетик" почти ничего не создал, за исключением нескольких атак уже на самом финишном отрезке поединка, когда "Атлетико" глубоко сел в оборону. У мадридцев до поры до времени наблюдался кризис идей в атаке. Почти ничего интересного и содержательного не получалось, только дальние и неточно удары Карраско. Пока Лемар, как и Уильямс на противоположной половине поля, не проник далеко на чужую половину поля, навесил на Льоренте, а тот удачно пробил головой. 1:1 перед перерывом – и с психологическим преимуществом второй тайм начинали именно хозяева.

И быстро взяли свои дивиденды: Льоренте отпасовал на Суареса, уругваец в штрафной пробросил мяч мимо Унай Нуньеса и был сбит. Это пенальти, с которого "Атлетико" в лице Луиса Суареса не позволил себе ошибиться.

И все. Далее "Атлетико" просто грамотно играл на результат, поэтому Марселино Тораль вынужден был смириться с первым за последние шесть туров чемпионата поражением. Турнирная таблица практически полностью подровнялась.

Фото - ФК "Атлетико"

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Атлетик" 2:1

Голы: Маркос Льоренте 45+2, Луис Суарес 51 (пен.) - Икер Муньяин 21

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте (Жоффрей Кондогбиа 88), Жоау Феликс (Анхель Корреа 67), Луис Суарес (Лукас Торрейра 72), Тома Лемар (Сауль Ньигес 67), Стефан Савич, Аугусто Фелипе, Коке, Янник Феррейра Карраско (Ренан Лоди 89), Марио Эрмосо, Киран Триппьер

"Атлетик": Унай Симон, Ерай Альварес Лопес, Оскар де Маркос (Андер Капа 80), Алехандро Беренгер, Микель Весга (Дани Гарсия 59), Юри Берчиче, Икер Муньяин (Хон Моркильо 80), Рауль Гарсия (Асьер Вильялибре 73), Унаи Лопес (Унаи Венседор 73), Иньяки Уильямс, Унай Нуньес

Предупреждения: Аугусто Фелипе 43, Ренан Лоди 90+3 - Оскар де Маркос 38, Микель Весга 41