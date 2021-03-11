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Президент Барселоны хочет видеть Холанда в команде

Испания
(10 голосов)

Игрок показывает феноменальные результаты

Президент Барселоны хочет видеть Холанда в команде

фото - Боррусия Дортмунд

Новина українською

"Барселона" продолжает интересоваться форвардом дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом, пишет As.

По данным источника, новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта считает, что сделка по норвежцу осуществима, несмотря на финансовые трудности "Барселоны". Функционер считает, что покупка Холанна решит многие проблемы клуба.

В сезоне-2020/21 Холанн провел 19 матчей в чемпионате Германии, отметившись 19 голами и 4 ассистами.

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В статье: Барселона Эрлинг Холанд
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Комментарии (11)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
11.03.2021 в 17:44
Жоан Лапорта вважає, що угода по норвежцю здійсненна, незважаючи на фінансові труднощі "Барселони". (Борги понад 1.2 мілярда євро і загроза РЕАЛьного банкрутства клубу він вважає лише фінансовими трудношами...!??? ) а далі взагалі сміх та годі "Кабан-Функціонер вважає, що покупка Голанда вирішить багато проблем клубу." Закономірне питання навіть декілька одразу виникають: ЛеоМессі відпускати він не збирається (?Звідки нашкрібатимуть на новий КОНТРАКТ ЛОЯЛЬНОСТІ для допінгованого лузера-недобоксера без каталонського серця) і взагалі Лапорта РЕАЛьно вважає що Барселона в змозі і Агуеро, і Голанда придбати і ЛеоМессі не відпустити до Парижу/Манчестеру ... якщо це так, я вітаю усіх барсюків - новий президент не дружить зі здоровим глуздом
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+7
-2
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Kolibri (Киевоград)
11.03.2021 в 17:31
Только не в Барсу, пропадёт!
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+7
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
11.03.2021 в 17:50
Бог любить трійцю тому двічі вже Неймар запрошував Ліонеллу до Парижу (все ж місто закоханих))) тому вже втретє, швидше за все Мессі РЕАЛьно відзначатиме новосілля з Неймаром Лояльність вона така...
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+7
-1
Algrab (Костопiль)
11.03.2021 в 17:29
Брехня...Холланд, як і Мбаппе, будуть у Реалі....
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+8
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
11.03.2021 в 17:30
Algrab (Костопiль) РЕАЛіст HALA REAL MADRID
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+7
-2
Dr. House (Поділля)
11.03.2021 в 16:56
Грошей на лояльність для Мессі не вистачає, а він Голланда хоче
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+8
-1
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MES QUE UN CLUB
11.03.2021 в 17:10
Чтобы его купить, надо что-то продать, а вот то «что-то» так упирается, что и палкой его не выгонишь.
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+3
-8
Buffyslayer96 (Sunnydail)
11.03.2021 в 18:01
Дембеле, Гризманн и Коутиньо на выход
0
-7
avatar
MES QUE UN CLUB
11.03.2021 в 18:09
Ленгле, Умтити...
0
-5
Algrab (Костопiль)
11.03.2021 в 17:29
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+8
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
11.03.2021 в 17:29
Dr. House (Поділля) Вічному пішоходу вчора на полі не давали дорахувати 555 млн євро КОНТРАКТУ ЛОЯЛЬНОСТІ "бідненький" ЛеоМессі аж так захопився, що забув відтренувати 11-метрові удари ... Цікаво яким чином "Кабан" Лапорта збирається нашкрябати на новий КОНТРАКТ ЛОЯЛЬНОСТІ для GoldenDILDO Голанд якщо і вирішить змінити клуб, то вже точно не збанкрутований каталонський недогранд FC PORNOSTAR 2:8
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+7
-2


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