Президент Барселоны хочет видеть Холанда в команде

Жоан Лапорта вважає, що угода по норвежцю здійсненна, незважаючи на фінансові труднощі "Барселони". (Борги понад 1.2 мілярда євро і загроза РЕАЛьного банкрутства клубу він вважає лише фінансовими трудношами...!???) а далі взагалісміх та годі "Кабан-Функціонер вважає, що покупка Голанда вирішить багато проблем клубу."Закономірне питаннянавіть декілька одразу виникають: ЛеоМессі відпускати він не збирається(?Звідки нашкрібатимуть на новий КОНТРАКТ ЛОЯЛЬНОСТІдля допінгованого лузера-недобоксерабез каталонського серця) і взагалі Лапорта РЕАЛьно вважаєщо Барселона в змозі і Агуеро, і Голанда придбатиі ЛеоМессі не відпустити до Парижу/Манчестеру ...якщо це так, я вітаю усіх барсюків - новий президент не дружить зі здоровим глуздом