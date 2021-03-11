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Президент Барселоны хочет видеть Холанда в команде
Игрок показывает феноменальные результаты
фото - Боррусия Дортмунд
"Барселона" продолжает интересоваться форвардом дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом, пишет As.
По данным источника, новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта считает, что сделка по норвежцу осуществима, несмотря на финансовые трудности "Барселоны". Функционер считает, что покупка Холанна решит многие проблемы клуба.
В сезоне-2020/21 Холанн провел 19 матчей в чемпионате Германии, отметившись 19 голами и 4 ассистами.
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Комментарии (11)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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Kolibri (Киевоград)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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Algrab (Костопiль)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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Dr. House (Поділля)
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MES QUE UN CLUB
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
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Algrab (Костопiль)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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