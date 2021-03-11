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Азар приступил к тренировкам в общей группе Реала

Испания
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Футболист может сыграть в ближайших матчах

Азар приступил к тренировкам в общей группе Реала

Новина українською

Полузащитник "Реала" Эден Азар восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды, пишет Mundo Deportivo.

Футболист пропустил из-за повреждения более месяца.

Таким образом, Азар сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аталантой". Встреча команд состоится 16 марта. Первый матч команд завершился победой мадридского клуба — 0:1.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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