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Азар приступил к тренировкам в общей группе Реала
Футболист может сыграть в ближайших матчах
Полузащитник "Реала" Эден Азар восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды, пишет Mundo Deportivo.
Футболист пропустил из-за повреждения более месяца.
Таким образом, Азар сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аталантой". Встреча команд состоится 16 марта. Первый матч команд завершился победой мадридского клуба — 0:1.
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