Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рамос: Новостей о продлении контракта нет
Игрок может покинуть команду по окончании сезона
menshealth.com
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос заявил, что переговоры с клубом о новом контракте остаются на прежней стадии.
"Я хотел бы иметь возможность что-то сказать об этом, но всё остаётся по-прежнему. Сейчас я просто думаю о том, чтобы вернуться на поле и закончить сезон наилучшим образом. Новостей о продлении контракта нет. Я спокоен и думаю только о том, чтобы снова сыграть и насладиться каким-либо титулом в этом сезоне", — приводит слова Рамоса Marca.
Действующий контракт Рамоса с "Реалом" истечёт летом 2021 года. За "сливочных" он выступает с 2005 года.
Популярное сейчас
- Динамо - Вильярреал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Четвертый арбитр матча Львов - Колос предупрежден за несоблюдение Закона о языке
- Рома - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Европы
- "Я сделаю все, чтобы Месси остался". Официально: Жоан Лапорта – президент каталонской Барселоны
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО