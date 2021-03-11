Рамос: Новостей о продлении контракта нет

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос заявил, что переговоры с клубом о новом контракте остаются на прежней стадии.

"Я хотел бы иметь возможность что-то сказать об этом, но всё остаётся по-прежнему. Сейчас я просто думаю о том, чтобы вернуться на поле и закончить сезон наилучшим образом. Новостей о продлении контракта нет. Я спокоен и думаю только о том, чтобы снова сыграть и насладиться каким-либо титулом в этом сезоне", — приводит слова Рамоса Marca.

Действующий контракт Рамоса с "Реалом" истечёт летом 2021 года. За "сливочных" он выступает с 2005 года.