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Рамос: Новостей о продлении контракта нет

Испания
(1 голосов)

Игрок может покинуть команду по окончании сезона

Рамос: Новостей о продлении контракта нет

menshealth.com

Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос заявил, что переговоры с клубом о новом контракте остаются на прежней стадии.

"Я хотел бы иметь возможность что-то сказать об этом, но всё остаётся по-прежнему. Сейчас я просто думаю о том, чтобы вернуться на поле и закончить сезон наилучшим образом. Новостей о продлении контракта нет. Я спокоен и думаю только о том, чтобы снова сыграть и насладиться каким-либо титулом в этом сезоне", — приводит слова Рамоса Marca.

Действующий контракт Рамоса с "Реалом" истечёт летом 2021 года. За "сливочных" он выступает с 2005 года.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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