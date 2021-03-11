  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Другая кандидатура. Коуч Барселоны не хочет видеть в команде Серхио Агуэро
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Другая кандидатура. Коуч Барселоны не хочет видеть в команде Серхио Агуэро

Испания
(2 голосов)

Лучше игрока "Манчестер Сити"

Другая кандидатура. Коуч Барселоны не хочет видеть в команде Серхио Агуэро

Sky

Новина українською

Главный тренер Рональд Куман хочет, чтобы "Барселона" дала приоритет подписанию Мемфиса Депая вместо Серхио Агуэро.

Летом оба игрока потеряли контракт, но форвард "Лиона", скорее всего, потребует более доступного пакета заработной платы.

Куман тренировал Деппа, когда был наставником сборной Нидерландов, и считает, что отвечать текущим потребностям Барсы лучше, чем Агуэро.

Читайте такжеМесси, Рамос, Агуэро и другие. Летом у них истекают контракты
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Агуэро Рональд Куман Барселона Мемфис Депай
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Полiccя (Житомир)
12.03.2021 в 00:49
- Навіщо було виганяти Суареса ???- Щоб взяти Агуеро !!! Лллогіка!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...