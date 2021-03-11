Испания
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Другая кандидатура. Коуч Барселоны не хочет видеть в команде Серхио Агуэро
Лучше игрока "Манчестер Сити"
Sky
Главный тренер Рональд Куман хочет, чтобы "Барселона" дала приоритет подписанию Мемфиса Депая вместо Серхио Агуэро.
Летом оба игрока потеряли контракт, но форвард "Лиона", скорее всего, потребует более доступного пакета заработной платы.
Куман тренировал Деппа, когда был наставником сборной Нидерландов, и считает, что отвечать текущим потребностям Барсы лучше, чем Агуэро.
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Комментарии (1)
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Полiccя (Житомир)
12.03.2021 в 00:49
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