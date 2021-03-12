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Возвращение короля? Агент Роналду обсудил с Пересом возможность камбэка Криштиану в Мадрид
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UEFA
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в Мадрид – агент португальца Жорже Мендеш обсудил с "меренгами" возможность перехода своего клиента обратно в "Реал".
По информации El Chiringuito, у Роналду есть шанс вернуться уже летом. Детали разговора Мендеша с Флорентино Пересом не уточняются.
???? EXCLUSIVA de @jpedrerol ????— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 11, 2021
"MENDES ha hablado con el REAL MADRID de la posibilidad del REGRESO de CRISTIANO". #ChiringuitoCristiano pic.twitter.com/kwaUZt7n1S
Напомним, Криштиану выступал за "Реал" с 2009-го по 2018 год. Португалец – лучший бомбардир в истории испанского клуба с 450 голами в активе. Вместе со "сливочными" футболист 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании. Будучи игроком "королевского клуба", CR7 стал обладателем 4 Золотых мячей.
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