Возвращение короля? Агент Роналду обсудил с Пересом возможность камбэка Криштиану в Мадрид

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в Мадрид – агент португальца Жорже Мендеш обсудил с "меренгами" возможность перехода своего клиента обратно в "Реал".

По информации El Chiringuito, у Роналду есть шанс вернуться уже летом. Детали разговора Мендеша с Флорентино Пересом не уточняются.

???? EXCLUSIVA de @jpedrerol ????



"MENDES ha hablado con el REAL MADRID de la posibilidad del REGRESO de CRISTIANO". #ChiringuitoCristiano pic.twitter.com/kwaUZt7n1S — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 11, 2021

Напомним, Криштиану выступал за "Реал" с 2009-го по 2018 год. Португалец – лучший бомбардир в истории испанского клуба с 450 голами в активе. Вместе со "сливочными" футболист 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании. Будучи игроком "королевского клуба", CR7 стал обладателем 4 Золотых мячей.