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Возвращение короля? Агент Роналду обсудил с Пересом возможность камбэка Криштиану в Мадрид

Испания
(3 голосов)

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Возвращение короля? Агент Роналду обсудил с Пересом возможность камбэка Криштиану в Мадрид

UEFA

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в Мадрид – агент португальца Жорже Мендеш обсудил с "меренгами" возможность перехода своего клиента обратно в "Реал".

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По информации El Chiringuito, у Роналду есть шанс вернуться уже летом. Детали разговора Мендеша с Флорентино Пересом не уточняются.

Напомним, Криштиану выступал за "Реал" с 2009-го по 2018 год. Португалец – лучший бомбардир в истории испанского клуба с 450 голами в активе. Вместе со "сливочными" футболист 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании. Будучи игроком "королевского клуба", CR7 стал обладателем 4 Золотых мячей.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Флорентино Перес Реал (Мадрид) Жорже Мендеш
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
12.03.2021 в 11:15
И Реал снова будет чемпионом. Быстрее всего Роналду отправится дальше покорять Европу (может Франция?)
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