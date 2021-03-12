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Серхио Рамос: Мбаппе? Я думаю, Реалу проще подписать Холанда – с ним будет легче договориться

Испания
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Мысли кэпа, почему он так решил?

Серхио Рамос: Мбаппе? Я думаю, Реалу проще подписать Холанда – с ним будет легче договориться

Фото: Sport Buzzer / Автор – неизвестен

Новина українською

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос пообщался с испанским стримером на платформе Twitch. Одна из тем диалога – потенциальное усиление "сливочных".

"Вполне вероятно, что в силу текущих финансовых обстоятельств "Реалу" было бы немного проще подписать Холанда, чем Мбаппе. О Килиане говорят как о возможной замене Криштиану Роналду и Лионеля Месси, его трансфер более сложен".

"Было бы неплохо укрепить "Реал" с помощью такой девятки, как Эрлинг. У него есть то, чего нам не хватает – скорость, голод, потенциальный прогресс. Мбаппе такой же качественный форвард, но договориться с Эрлингом будет проще".

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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Источник:
AS

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