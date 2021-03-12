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Рамос – о желании увидеть Месси в Реале, шансе трансфера в Барсу и решении Роналду перейти в Юве

Испания
(1 голосов)

Серхио на связи

Рамос – о желании увидеть Месси в Реале, шансе трансфера в Барсу и решении Роналду перейти в Юве

Фото: Marca / Автор – неизвестен

Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос пообщался с известным испанским стримером на платформе Twitch и ответил на его вопросы.

"Месси в "Реале"? Я бы на первое время поселил его у себя дома, чтобы он освоился. Я был бы в восторге. Он принес нам немало хлопот в свои лучшие годы. Лео помог бы нам стать еще более успешными".

"Тем не менее, я сам бы никогда не играл за "Барселону", ни за какие деньги – даже 50 или 70 миллионов евро в год. Есть вещи, которые не купить за деньги. Это невозможно".

"Роналду? Криштиану – настоящий флагман "Ювентуса", он привык, что на него ориентируются. Перед финалом ЛЧ в Киеве было понятно, что португалец покинет Мадрид. Верить в это не хотелось, я надеялся, что он передумает, однако все было решено. Роналду имеет право определять свое будущее".

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Криштиану Роналду Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Ole

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Комментарии (2)
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prockop4uck (Киев)
12.03.2021 в 14:17
"Есть вещи, которые не купить за деньги." - здорово подколол маленького любителя золота
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dmitroj88
12.03.2021 в 14:31
Звучит не хуже !Роналду имеет право определять свое будущее!. Вспомни лето и какие были истерики у бабы с бородой, за папкой прятался, но все равно не помогло...
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