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Рамос – о желании увидеть Месси в Реале, шансе трансфера в Барсу и решении Роналду перейти в Юве
Серхио на связи
Фото: Marca / Автор – неизвестен
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос пообщался с известным испанским стримером на платформе Twitch и ответил на его вопросы.
"Месси в "Реале"? Я бы на первое время поселил его у себя дома, чтобы он освоился. Я был бы в восторге. Он принес нам немало хлопот в свои лучшие годы. Лео помог бы нам стать еще более успешными".
"Тем не менее, я сам бы никогда не играл за "Барселону", ни за какие деньги – даже 50 или 70 миллионов евро в год. Есть вещи, которые не купить за деньги. Это невозможно".
"Роналду? Криштиану – настоящий флагман "Ювентуса", он привык, что на него ориентируются. Перед финалом ЛЧ в Киеве было понятно, что португалец покинет Мадрид. Верить в это не хотелось, я надеялся, что он передумает, однако все было решено. Роналду имеет право определять свое будущее".
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