Рамос – о желании увидеть Месси в Реале, шансе трансфера в Барсу и решении Роналду перейти в Юве

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос пообщался с известным испанским стримером на платформе Twitch и ответил на его вопросы.

"Месси в "Реале"? Я бы на первое время поселил его у себя дома, чтобы он освоился. Я был бы в восторге. Он принес нам немало хлопот в свои лучшие годы. Лео помог бы нам стать еще более успешными".

"Тем не менее, я сам бы никогда не играл за "Барселону", ни за какие деньги – даже 50 или 70 миллионов евро в год. Есть вещи, которые не купить за деньги. Это невозможно".