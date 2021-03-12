Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона хочет разгрузить бюджет за счет продажи легионера
Ожидаемое решение
Football24News
Испанская "Барселона" не исключает возможности продажи французского атакующего полузащитника Антуана Гризмана в летнее трансферное окно, сообщает AS.
Чемпион не оправдал ожиданий на "Камп Ноу" и его контракт может быть продан.
Таким образом удастся разгрузить бюджет пополнения.
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Какое место в иерархии легенд супертяжелого веса занимают братья Кличко?
- Олег Саленко: У Динамо появился прогресс в атаке, но матч с Вильярреалом проиграла защита
- Поражения Динамо и Шахтера в ЛЕ, дисквалификация стадиона Лобановского. Главные новости за 11 марта
- ПСЖ - Барселона 1:1. Обзор матча, видео голов
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО
- Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...