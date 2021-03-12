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Барселона хочет разгрузить бюджет за счет продажи легионера

Испания
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Ожидаемое решение

Барселона хочет разгрузить бюджет за счет продажи легионера

Football24News

Новина українською

Испанская "Барселона" не исключает возможности продажи французского атакующего полузащитника Антуана Гризмана в летнее трансферное окно, сообщает AS.

Чемпион не оправдал ожиданий на "Камп Ноу" и его контракт может быть продан.

Таким образом удастся разгрузить бюджет пополнения.

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