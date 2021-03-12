Ривалдо советует Серхио Рамосу задуматься о переходе в Барселону

Экс-звезда "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо подумал о центральном защитнике Серхио Рамосе, у которого летом заканчивается контракт с мадридским "Реалом".

Может ли Серхио Рамос перейти в Барсу? Игрок должен быть профессионалом, и если у вас есть хорошие предложения, я не думаю, что что-то случится, если он их рассмотрит. Конечно, было бы хорошо подписать Серхио Рамоса в "Барселону". Это было бы историческим и спорным моментом через все истории Серхио Рамоса с "Реалом", цитирует betfair.

У Ривалдо хорошие отношения с Серхио Рамосом. В свое время бразилец подарил капитану "Реала" футболку сборной Бразилии с надписью: «Лучшему защитнику в истории».

Напомним, что "Реал" и "Барселона" являются главными соперниками в Испании.