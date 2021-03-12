Примера. 27-й тур. Леванте побеждает в валенсийском дерби

Были времена, когда "Валенсия" доминировала в дерби. Даже в первом круге текущего чемпионата выиграла 4:2, но сегодня уже была совсем другая история. Сегодня "Леванте" довольно быстро открыл счет благодаря классной передачи из центра поля от Рочины и умелой работе Марти в штрафной соперника. Все остальное время "Валенсия" пыталась отыграться, однако не было ни одного отрезка в матче, когда доминирование гостей имело бы черты тотального и безапелляционного.

"Леванте" немного проиграл в плоскости владения мячом, но моменты создавал острые. Кроме гола, это еще и попадание в каркас от Хорхе Де Фрутоса, удар в створ от Моралеса, еще несколько неточных, но перспективных выстрелов. "Валенсии" нужно было отыгрываться, но она всего лишь не позволила "Леванте" убежать вперед как в счете, так и по статистическим показателям.

А вот в турнирной таблице "лягушки" после этой победы как раз убежали от "Валенсии" – теперь соперников разделяют пять очков. Перед "Леванте" открываются неплохие перспективы борьбы за зону Лиги Европы, а "Валенсия" и дальше будет нажимать на то, чтобы не быть у зоны вылета.

Фото - Ла Лига

Валенсия. Стадион "Сьютат де Валенсия"

"Леванте" - "Валенсия" 1:0

Гол: Рохер Марти 18

"Леванте": Айтор Фернандес, Оскар Дуарте (Робер 59), Энис Барди, Хосе Моралес (Микаэль Мальса 72), Рубен Везу, Рубен Рочина (Антонио Гарсия 85), Никола Вукчевич, Хорхе Де Фрутос, Карлос Клерк, Хорхе Мирамон (Франсиско Идальго Гомес 85), Рохер Марти (Серхио Леон 72)

"Валенсия": Яспер Силлессен, Тьерри Корреа (Давид Хасон 85), Габриэл Паулиста, Гонсалу Гуэдеш, Кевин Гамейро (Патрик Кутроне 76), Кристиан Олива (Юнус Муса 85), Муктар Дьякаби, Даниэль Васс, Уго Санмартин (Алекс Бланко 76), Ли Кан Ин (Ману Вальехо 63), Антонио Латорре

Предупреждения: Рубен Везу 4, Энис Барди 39, Никола Вукчевич 75 - Давид Хасон 30, Антонио Латорре 34, Муктар Дьякаби 61, Ману Вальехо 88