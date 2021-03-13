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Рамос и Азар попали в заявку на игру с Эльче

Испания
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Оба могут сыграть сегодня

Рамос и Азар попали в заявку на игру с Эльче

Marca

Новина українською

Защитник "Реала" Серхио Рамос и вингер Эден Азар попали в заявку команды на сегодняшний матч Ла Лиги против "Эльче".

Напомним, капитан "сливочных" отсутствовал с января, когда получил травму мениска. Азар из-за мышечного повреждения не появлялся на поле с начала февраля.

"Они готовы сыграть, чему мы очень рады. Я собираюсь предоставить им игровое время с "Эльче".

Азар готов на сто процентов, физически и эмоционально. Он преодолел травмы и готов проявить себя", – сказал Зидан AS перед игрой.

Матч "Реал" – "Эльче" начнётся в 17:15.

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В статье: Серхио Рамос Эден Азар Реал (Мадрид)
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