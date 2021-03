Рамос и Азар попали в заявку на игру с Эльче

Защитник "Реала" Серхио Рамос и вингер Эден Азар попали в заявку команды на сегодняшний матч Ла Лиги против "Эльче".

Напомним, капитан "сливочных" отсутствовал с января, когда получил травму мениска. Азар из-за мышечного повреждения не появлялся на поле с начала февраля.

Азар готов на сто процентов, физически и эмоционально. Он преодолел травмы и готов проявить себя", – сказал Зидан AS перед игрой.

????✅ Our 20-man squad for the match ???? @Elchecf_en!#RealMadridElche pic.twitter.com/KvzKm0Tvu8