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Рамос и Азар попали в заявку на игру с Эльче
Оба могут сыграть сегодня
Marca
Защитник "Реала" Серхио Рамос и вингер Эден Азар попали в заявку команды на сегодняшний матч Ла Лиги против "Эльче".
Напомним, капитан "сливочных" отсутствовал с января, когда получил травму мениска. Азар из-за мышечного повреждения не появлялся на поле с начала февраля.
"Они готовы сыграть, чему мы очень рады. Я собираюсь предоставить им игровое время с "Эльче".
Азар готов на сто процентов, физически и эмоционально. Он преодолел травмы и готов проявить себя", – сказал Зидан AS перед игрой.
????✅ Our 20-man squad for the match ???? @Elchecf_en!#RealMadridElche pic.twitter.com/KvzKm0Tvu8— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) March 12, 2021
Матч "Реал" – "Эльче" начнётся в 17:15.
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