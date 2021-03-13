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Реал - Эльче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Реал - Эльче: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 13.03.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Реал - Эльче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - La Liga

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" посреди следующей неделе решит, достоин ли продолжать борьбу в Лиге чемпионов. Но перед тем мадридцы устроят проверку на прочность для скромного "Эльче". Матч 27-го тура чемпионата Испании состоится 13.03.2021 в 17:15. Прямая онлайн LIVE трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона >>>. Онлайн прямая видеотрансляция матча "Реал" - "Эльче" – на видеосервисе MEGOGO. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Реал (Мадрид) Эльче (Испания)
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