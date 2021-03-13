Зидан о Рамосе: Он может играть до сорока лет

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выразил впечатление на счет игры защитника команды Серхио Рамоса:

"Серхио Рамос - особый игрок. У него есть желание, он хочет продолжать играть. Конечно, он может играть до 40 лет, если ежегодно будет чувствовать себя хорошо, как и сейчас. Хорошо то, что он чувствует, что он все еще может быть в тонусе. Игрок - это тот, кто решает, когда он хочет повесить бутсы на гвоздь. Для этого нет определенного возраста.

Я не знаю, что будет с его контрактом. Как тренер я хочу, чтобы он остался здесь, потому что он является важным игроком для нас. Я хочу, чтобы он остался здесь, чтобы продолжать играть", - сказал Зидан.