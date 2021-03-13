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Примера. 27-й тур. Кадис и Алавес забивали лишь с пенальти

Испания
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Матч Реал - Эльче - в отдельном материале

Примера. 27-й тур. Кадис и Алавес забивали лишь с пенальти

Фото - La Liga

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Алавес" идет в зоне вылета, поэтому сегодня именно баски должны были обострять ситуацию, нагнетать. Где еще брать очки, если не дома против соперников вроде "Кадиса"?! Желания у подопечных Абелардо действительно было достаточно, а вот по мастерству и способности диктовать правила возникали вопросы.

"Кадис" практически ничем не уступал сопернику и логически не проиграл в этом поединке. Оба гола были забиты ударами с одиннадцатиметровой отметки. Преимущество "Алавеса" в том, что, кроме пенальти, его футболисты еще дважды попадали в створ, тогда как "Кадис" реализовал едва ли не единственный свой удобный шанс.

Закономерный результат, который оставил "Алавес" в тройке худших команд лиги, а "Кадису" помог удержать на расстоянии одного из конкурентов. Однако борьба за выживание в каждом последующем туре будет только обостряться.

Примера. 27-й тур. Кадис и Алавес забивали лишь с пенальти - изображение 1

Все фото - La Liga

Витория-Гастейс. "Мендисорроса"
"Алавес" - "Кадис" 1:1
Голы: Хоселу 36 (пен.) - Алекс Фернандес 84 (пен.)

"Алавес": Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Хоселу, Луис Роха (Лукас Перес 65), Эдгар Мендес (Иньиго Кордоба 79), Томас Пина, Флорьян Лежён, Мануэль Гарсия, Мартин Агиррегарибия Падилья, Факундо Пелистри Ребольо (Пере Понс 85)

"Кадис": Жереми Ледесма, Йенс Йонссон, Фали Хименес, Маркос Лопес (Сальва Санчес 6), Хосе Мари (Хон Гарридо 90+1), Альберто Переа (Хайро Искьердо 90+1), Хуан Торрес Кала, Альваро Негредо (Иван Сапоньич 83), Алекс Фернандес, Рубен Собрино (Филип Малбашич 83), Альфонсо Эспино

Предупреждения: Томас Пина 70, Мануэль Гарсия 80, Мануэль Гарсия 81 - Сальва Санчес 34, Фали Хименес 74, Иван Сапоньич 90+2
Удаление: Мануэль Гарсия 81

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В статье: Кадис Алавес (Витория-Гастейс)
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