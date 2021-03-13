Примера. 27-й тур. Кадис и Алавес забивали лишь с пенальти

"Алавес" идет в зоне вылета, поэтому сегодня именно баски должны были обострять ситуацию, нагнетать. Где еще брать очки, если не дома против соперников вроде "Кадиса"?! Желания у подопечных Абелардо действительно было достаточно, а вот по мастерству и способности диктовать правила возникали вопросы.

"Кадис" практически ничем не уступал сопернику и логически не проиграл в этом поединке. Оба гола были забиты ударами с одиннадцатиметровой отметки. Преимущество "Алавеса" в том, что, кроме пенальти, его футболисты еще дважды попадали в створ, тогда как "Кадис" реализовал едва ли не единственный свой удобный шанс.

Закономерный результат, который оставил "Алавес" в тройке худших команд лиги, а "Кадису" помог удержать на расстоянии одного из конкурентов. Однако борьба за выживание в каждом последующем туре будет только обостряться.