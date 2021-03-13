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Примера. 27-й тур. Реал - Эльче 2:1. Фактор Бензема

Испания
(2 голосов)

Волевой успех мадридцев

Примера. 27-й тур. Реал - Эльче 2:1. Фактор Бензема

Фото - La Liga

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Не проиграв в мадридском дерби, "Реал" сохранил для себя шансы в борьбе за чемпионство. Хотя восемь очков отставания от "Ателико" – это много. Это отставание, которое не оставляет команде Зидана права на ошибку. Каждый матч "Реал" должен проводить от ножа. А сегодня была немножко другая стратегия.

Стратегия, или же ситуативная тактика... "Реал" первый тайм провел довольно пресно и беззубо. С самоуспокоением. Да, семь ударов по воротам – это хороший показатель, но из них только один (тот, что нанес Иско) попал в створ.

Примера. 27-й тур. Реал - Эльче 2:1. Фактор Бензема - изображение 1

В других моментах мадридцам не хватало точности и целенаправленности. Половинчатые шансы были у Бензема, Вальверде, Каземиро. Даже Варан пробивал по воротам, однако сегодня со старта вышел Серхио Рамос, поэтому у "Реала" и без Варана было на кого полагаться при стандартных положениях.

А что "Эльче"? Один удар за тайм, да и тот неточный. Гости не тешили себя иллюзиями. Главной их задачей было надежно сыграть в обороне, а впереди уже как получится. И вот стратегия "Эльче" как раз работала – нулевая ничья устраивала аутсайдера. Однако впереди был еще целый второй тайм.

Примера. 27-й тур. Реал - Эльче 2:1. Фактор Бензема - изображение 2

Его "Реал" начал агрессивнее, чем первую половину встречи. Однако ничего, кроме апелляций к арбитру из-за падения Серхио Рамоса в штрафной (дважды), мадридцы не выжали. Отдельно можно отметить момент Менди, после удара которого мяч попал в защитника и пролетел мимо ворот. Как и до перерыва, четким футбол "Реала" не было.

"Эльче" почти все время сидел на своей половине поля, но для приличия в середине тайма перешел на чужую территорию и... создал пожар у ворот Тибо. Ошибка Лукаса Васкеса и неудачные действия центральных защитников "Реала" позволили Каррильо выйти на ударную позицию, и только Куртуа отвел угрозу. В ходе той же атаки в штрафной "Реала" было падение, на которое не отреагировали арбитры. "Эльче", впрочем, от своего не отступился и заработал угловой, после которого забил Дани Кальво. Хозяева оказались в весьма пикантной ситуации.

Примера. 27-й тур. Реал - Эльче 2:1. Фактор Бензема - изображение 3

Игра не особо клеилась, а тут еще и 0:1. Удары Каземиро и Менди ничего мадридцам не дали, но позже в силу вступил фактор Карима Бензема. Не сказать, что француз вытащил "Реал" исключительно на индивидуальных действиях, но без его голевого чутья, хищнического характера Зидан не отмылся бы от позора.

А так – волевая победа, ведь Карим сначала ударом головой замкнул подачу Модрича, а затем сильно пробил из пределов штрафной площади, когда мяч оказался у него на ноге после маневра Родриго. Динамическая финальная фаза поединка. "Реал", как и обещал, борется до последней минуты в каждом матче.

Далее – "Аталанта". И к ней мадридцы будут готовиться в хорошем настроении.

Примера. 27-й тур. Реал - Эльче 2:1. Фактор Бензема - изображение 4

Фото - La Liga

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Эльче" 2:1
Голы: Карим Бензема 73, Карим Бензема 90+1 - Дани Кальво 61

"Реал": Тибо Куртуа, Серхио Рамос (Родриго Силва 61), Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо, Карим Бензема, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде (Тони Кроос 62), Лукас Васкес, Иско (Лука Модрич 62), Ферлан Менди, Винисиус Жуниор (Эден Азар 85)

"Эльче": Эдгар Бадия, Иван Марконе, Гонсало Верду, Лукас Бое (Оменук Мфулю 75), Тете Моренте (Хосан Фернандес 75), Дани Кальво, Рауль Гути (Диего Гонсалес 87), Фидель Чавес (Хосема Санчес 87), Антонио Барраган (Мигель Анхель Сифуэнтес 36), Гидо Каррильо, Хоан Мохика

Предупреждения: Карим Бензема 37 - Гидо Каррильо 69

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В статье: Реал (Мадрид) Эльче (Испания)
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Комментарии (24)
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Gafan777 (Каменка)
13.03.2021 в 19:50
не ну а шо молодец бензик
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+1
-2
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MES QUE UN CLUB
13.03.2021 в 19:34
Жаль Эльче. Просто не повезло.
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+2
-4
Algrab (Костопiль)
13.03.2021 в 19:36
Просто Реал набагато сильніший...
Ответить
+2
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
13.03.2021 в 19:40
Сильнее, потому я и написал, что не повезло им. Пару минут не хватило, чтобы ничью удержать.
+2
-2
Algrab (Костопiль)
13.03.2021 в 19:43
Нічия в даній ситуації невигідна для інтриги в чемпіонаті... А так- продовженню бути!
+3
-1
Gafan777 (Каменка)
13.03.2021 в 19:50
не ной Барса будет и так чемпиком
Ответить
0
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
13.03.2021 в 19:59
Ты видишь мои слёзы? ))
0
-2
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
13.03.2021 в 20:27
Вгадав рахунок Algrab (Костопiль) Вітаю з Перемогою РЕАЛісти
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0
0
lucky_guy
13.03.2021 в 19:18
Бензема снова выручил прокисших сливочных
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+2
-4
Algrab (Костопiль)
13.03.2021 в 19:25
Щасливий гей, це називається на морально- вольових...
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+3
-2
kalan-86 (Анкара)
13.03.2021 в 19:26
Что-то у тебя переводчик барахлит, дружище ;)
+3
-1
Algrab (Костопiль)
13.03.2021 в 19:29
+1
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
13.03.2021 в 19:38
kalan-86 (Анкара) Этим ребятам везде геи мерещатся. И словарь у них такой, какое слово не напиши, в их переводе будет «гей»
+2
-3
Algrab (Костопiль)
13.03.2021 в 19:40
А твоїм "рєбятам" не тільки геї ввижаються....
+1
0
Algrab (Костопiль)
13.03.2021 в 19:41
А й кінцівки президентів клубів ....
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
13.03.2021 в 19:42
0
-1
Algrab (Костопiль)
13.03.2021 в 19:42
+1
0
avatar
victor1306 (Мадрид)
13.03.2021 в 19:18
Тотальна імпотенція. Добре, що хоть перемогли. Одні нерви, а не футбол.
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0
0
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Blackboria (Тернопіль)
13.03.2021 в 19:45
Чому ж не футбол? Зідан не змінює своїх принципів та тактики: Бей, беги, навес, подача, на удачу передача От сьогодні навіть дуже допомогло знову не обісратись діючим чемпіонам
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
13.03.2021 в 19:47
Бачиш, борюсику, все ж таки ВК Реал- чемпіон...
0
-1
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
13.03.2021 в 19:48
Мадрид не плачет как в прошлом году путалония ныла. Играют до последней минуты.
+2
-1
Algrab (Костопiль)
13.03.2021 в 19:51
0
-1
avatar
victor1306 (Мадрид)
13.03.2021 в 20:09
Як я бачу гру РМ: інтенсивність і баланс - вся команда постійно рухається. Розкачують суперника і постійно завантажують фланги, а звідти один варіант - крос або простріл. Отака от гра. Банальна, але за рахунок потужного центру, хороших плеймейкерів і класу гравців вона дає який не який результат. Інколи вистрілюють якісь комбінації, але це знову ж таки за рахунок постійного руху і інтенсивності. Але чому це працювало раніше ефективніше? Бо був Роналду, інші лідери були в кращій формі. Азар, котрий мав змінити КР7 - це ж барселонський Дембеле, з цим не посперечаєшся. Все. Хто зараз повинен грати? Родріго? Вінісіус? Я вже не раз писав, ці пацанята не рівень РМ. Тому дякую Богу, що Карім в формі, а Крос/Модріч/Каземіро ще не забули грати у футбол.
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kalan-86 (Анкара)
13.03.2021 в 19:17
Вот засранцы. Реал такой Реал. Вот уже на горизонте замаячили десять очков отставания от Атлетико...и на тебе, снова вырывают на последних минутах. Как бы сейчас Атлетико ещё с Хетафе очки не потерял и не сдулся на финише чемпионата.
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