Примера. 27-й тур. Реал - Эльче 2:1. Фактор Бензема

Не проиграв в мадридском дерби, "Реал" сохранил для себя шансы в борьбе за чемпионство. Хотя восемь очков отставания от "Ателико" – это много. Это отставание, которое не оставляет команде Зидана права на ошибку. Каждый матч "Реал" должен проводить от ножа. А сегодня была немножко другая стратегия.

Стратегия, или же ситуативная тактика... "Реал" первый тайм провел довольно пресно и беззубо. С самоуспокоением. Да, семь ударов по воротам – это хороший показатель, но из них только один (тот, что нанес Иско) попал в створ.

В других моментах мадридцам не хватало точности и целенаправленности. Половинчатые шансы были у Бензема, Вальверде, Каземиро. Даже Варан пробивал по воротам, однако сегодня со старта вышел Серхио Рамос, поэтому у "Реала" и без Варана было на кого полагаться при стандартных положениях.

А что "Эльче"? Один удар за тайм, да и тот неточный. Гости не тешили себя иллюзиями. Главной их задачей было надежно сыграть в обороне, а впереди уже как получится. И вот стратегия "Эльче" как раз работала – нулевая ничья устраивала аутсайдера. Однако впереди был еще целый второй тайм.

Его "Реал" начал агрессивнее, чем первую половину встречи. Однако ничего, кроме апелляций к арбитру из-за падения Серхио Рамоса в штрафной (дважды), мадридцы не выжали. Отдельно можно отметить момент Менди, после удара которого мяч попал в защитника и пролетел мимо ворот. Как и до перерыва, четким футбол "Реала" не было.

"Эльче" почти все время сидел на своей половине поля, но для приличия в середине тайма перешел на чужую территорию и... создал пожар у ворот Тибо. Ошибка Лукаса Васкеса и неудачные действия центральных защитников "Реала" позволили Каррильо выйти на ударную позицию, и только Куртуа отвел угрозу. В ходе той же атаки в штрафной "Реала" было падение, на которое не отреагировали арбитры. "Эльче", впрочем, от своего не отступился и заработал угловой, после которого забил Дани Кальво. Хозяева оказались в весьма пикантной ситуации.

Игра не особо клеилась, а тут еще и 0:1. Удары Каземиро и Менди ничего мадридцам не дали, но позже в силу вступил фактор Карима Бензема. Не сказать, что француз вытащил "Реал" исключительно на индивидуальных действиях, но без его голевого чутья, хищнического характера Зидан не отмылся бы от позора.

А так – волевая победа, ведь Карим сначала ударом головой замкнул подачу Модрича, а затем сильно пробил из пределов штрафной площади, когда мяч оказался у него на ноге после маневра Родриго. Динамическая финальная фаза поединка. "Реал", как и обещал, борется до последней минуты в каждом матче.

Далее – "Аталанта". И к ней мадридцы будут готовиться в хорошем настроении.

Фото - La Liga

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Эльче" 2:1

Голы: Карим Бензема 73, Карим Бензема 90+1 - Дани Кальво 61

"Реал": Тибо Куртуа, Серхио Рамос (Родриго Силва 61), Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо, Карим Бензема, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде (Тони Кроос 62), Лукас Васкес, Иско (Лука Модрич 62), Ферлан Менди, Винисиус Жуниор (Эден Азар 85)

"Эльче": Эдгар Бадия, Иван Марконе, Гонсало Верду, Лукас Бое (Оменук Мфулю 75), Тете Моренте (Хосан Фернандес 75), Дани Кальво, Рауль Гути (Диего Гонсалес 87), Фидель Чавес (Хосема Санчес 87), Антонио Барраган (Мигель Анхель Сифуэнтес 36), Гидо Каррильо, Хоан Мохика

Предупреждения: Карим Бензема 37 - Гидо Каррильо 69