Бензема восьмой раз забил 15 голов за сезон в Ла Лиге

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема отличился дублем в матче 27-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Эльче" . Второй гол стал для него 15-м в текущем чемпионате. Восьмой раз форвард достиг такой отметки в испанской лиге за 12 сезонов в составе "сливочных".

Karim Benzema has scored 15 LaLiga goals this season, the eighth season in which he has reached the landmark for Real Madrid.



A crucial brace today to secure all three points for Real.???? pic.twitter.com/lZRfqad8kj