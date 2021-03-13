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Зидан: Мне нравится характер Реала, но я бы хотел, чтобы мы забивали раньше

Испания
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Наставник "сливочных" подвел итоги победы над "Эльче"

Зидан: Мне нравится характер Реала, но я бы хотел, чтобы мы забивали раньше

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями после победы над "Эльче" в матче 27-го тура Ла Лиги.

"Приятные ощущения, мы одержали волевую победу. Мы верим в то, что делаем, еще до перерыва у нас было 2-3 момента, чтобы забить, но мы этого не сделали. Но мы дотерпели, забили два красивых гола и выглядели здорово. Результат справедлив.

Было понятно, что нам не будет легко, "Эльче" мало пропускает, защищается двумя линиями по четыре игрока плюс двумя форвардами, к тому же это физически крепкая команда. У нас нет права на ошибку. Мы взяли три очка и двигаемся дальше, продолжаем работать".

Также наставник мадридцев прокомментировал то, что в последних 4-х поединках "Реал" забивает после 85-й минуты.

"Мне нравится наш характер, но я бы хотел, чтобы мы забивали раньше. Мне нравится, когда игры проходят спокойнее. У команды есть характер, мы продолжаем борьбу в обоих турнирах, будем сражаться и верить в себя".

В начале второго тайма капитан "сливочных" Серхио Рамос упал в штрафной соперника, но судья не назначил 11-метровый удар.

"Я не собираюсь вмешиваться в это. У рефери своя работа, у нас своя, вот и все. Я видел эпизод, мне показалось, что там что-то было, но судья решил по-другому", – рассказал француз.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Эльче (Испания)
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