Зидан: Мне нравится характер Реала, но я бы хотел, чтобы мы забивали раньше

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями после победы над "Эльче" в матче 27-го тура Ла Лиги.

"Приятные ощущения, мы одержали волевую победу. Мы верим в то, что делаем, еще до перерыва у нас было 2-3 момента, чтобы забить, но мы этого не сделали. Но мы дотерпели, забили два красивых гола и выглядели здорово. Результат справедлив.

Было понятно, что нам не будет легко, "Эльче" мало пропускает, защищается двумя линиями по четыре игрока плюс двумя форвардами, к тому же это физически крепкая команда. У нас нет права на ошибку. Мы взяли три очка и двигаемся дальше, продолжаем работать".