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Рамос догнал Касильяса по количеству побед в Ла Лиге. Рекорд у Месси
У капитана "сливочных" 334 победы, у лидера "блауграны" - 377
menshealth.com
В матче 27-го тура испанской Ла Лиги
В качестве капитана "сливочных" на этот поединок вывел Серхио Рамос - испанец отыграл 61 минуту.
Эта победа стала для центрального защитника мадридцев 334-й в рамках национального первенства Испании. Таким образом, Рамос догнал по этому показателю бывшего голкипера "Реала" Икера Касильяса.
Лидером по количеству побед в истории Ла Лиги является нападающий каталонской "Барселоны" - 377 матчей.
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