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Рамос догнал Касильяса по количеству побед в Ла Лиге. Рекорд у Месси

Испания
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У капитана "сливочных" 334 победы, у лидера "блауграны" - 377

Рамос догнал Касильяса по количеству побед в Ла Лиге. Рекорд у Месси

menshealth.com

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В матче 27-го тура испанской Ла Лиги "Реал" в концовке вырвал победу над "Эльче".

В качестве капитана "сливочных" на этот поединок вывел Серхио Рамос - испанец отыграл 61 минуту.

Эта победа стала для центрального защитника мадридцев 334-й в рамках национального первенства Испании. Таким образом, Рамос догнал по этому показателю бывшего голкипера "Реала" Икера Касильяса.

Лидером по количеству побед в истории Ла Лиги является нападающий каталонской "Барселоны" - 377 матчей.

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В статье: Икер Касильяс Серхио Рамос Лионель Месси Реал (Мадрид) Эльче (Испания)
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Источник:
Twitter Pedro Martin

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