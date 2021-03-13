Примера. 27-й тур. Атлетико снова не пропустил от Хетафе, но потерял два очка

В последних восемнадцати (!) матчах против "Атлетико" "Хетафе" не забивал. Проиграл шестнадцать поединков из этой серии, только дважды отстояв ничью 0:0. То есть, терпел крушение даже тогда, когда дела в целом шли значительно лучше, чем сейчас. А теперь, когда "Хетафе" близок к тому, чтобы увязнуть в борьбе за выживание, от городских и подавно не ожидали чего-то интересного.

Иными словами, ожидали безапелляционной победы "Атлетико". Но не все получилось так однозначно. Первый тайм выдался очень конкурентным – хорошо выбегали в атаку обе команды, хотя обе по своей природе являются защитными. "Хетафе" даже мог забить, если бы Хуан Эрнандес попал по воротам виртуозным ударом в падении.

Карлос Аленья, в отличие от партнера, попал по воротам, однако таким ударом трудно было удивить Яна Облака. На противоположной части поля угроза воротам шла от Феррейры Карраско (два удара в створ). Луис Суарес тоже старался, но каждый из его трех ударов был в молоко. Не слишком ли низкая эффективность как для претендента на чемпионство?

Во втором тайме эта тенденция продолжилась. Не забили Суарес и Льоренте, а вышедший на замену Жоау Феликс вколотил мяч в сетку после передачи из-за пределов поля, поэтому гол справедливо не засчитали. И поэтому "Хетафе" сохранял шансы не просто на очки, а даже на победу. Желаемое хозяевам мог принести Энес Унал, но с его ударом справился Облак.

План "Хетафе" сломался, когда грубиян Ньом выбросил очередной фокус – едва не сломал ногу Ренану Лоди в простой ситуации. Прямая красная оставила хозяев в меньшинстве, а для "Атлетико" стала очередным призывом к решительным действиям. Давление действительно возросло: Дембеле и Феликс расстреливали Сория с убийственных позиций, однако голкипер "Хетафе" играл отлично.

Два момента упустил Ренан Лоди, сбился прицел у Льоренте, а Суаресу после его хитрого и изобретательного удара дугой не повезло, ведь мяч попал в штангу. Затем еще раз промазал Дембеле. "Атлетико" не пропустил от "Хетафе" в девятнадцатом поединке подряд, но предпочел бы пропустить, однако реализовать свои два-три момента. А так два очка потеряны на ровном месте.

Интрига в борьбе за титул вернулась окончательно - привыкаем к этой реальности.

Фото - La Liga

Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Атлетико" 0:0

"Хетафе": Давид Сория, Даконам Дьене, Энес Унал (Давид Тимор 90+1), Карлос Аленья, Аллан-Ромео Ньом, Марк Кукурелла Сасета, Матиас Оливера, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович, Софьян Чакла, Хуан Эрнандес (Дамиан Суарес 65)

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте, Луис Суарес, Анхель Корреа (Мусса Дембеле 64), Стефан Савич, Сауль Ньигес (Жоау Феликс 46), Хосе Мария Хименес, Коке, Янник Феррейра Карраско (Тома Лемар 64), Марио Эрмосо (Ренан Лоди 64), Киран Триппьер

Предупреждения: Давид Сория 90+1 - Хосе Мария Хименес 45+1, Стефан Савич 45+2, Жоау Феликс 77, Маркос Льоренте 83, Марио Эрмосо 84

Удаление: Аллан-Ромео Ньом 70