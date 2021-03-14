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Стали известны сроки возвращения Ансу Фати

Испания
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Уже в апреле мы можем вновь увидеть Ансу на поле

Стали известны сроки возвращения Ансу Фати

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Вингер "Барселоны" Ансу Фати близок к восстановлению после тяжелой травмы, сообщает Lavanguardia.

Напомним, в ноябре 18-летний вундеркинд получил повреждение в игре с "Бетисом". 9 ноября его мениск был прооперирован, а его возвращение ожидалось к середине марта.

Однако восстановление затянулось из-за того, что его колено опухло. В итоге ему пришлось удалять жидкость из колена.

Последние две недели Фати больше не испытывает болей в колене, полностью сосредоточившись на укреплению пострадавших мышц в тренажёрном зале.

Если в ближайшие три недели не случится никаких сюрпризов, то Фати сможет вернуться на поле уже в апреле.

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В статье: Барселона Ансу Фати
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