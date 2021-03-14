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Бензема держит мадридцев в игре. Реал - Эльче 2:1. Обзор матча и видео голов
Реал - Эльче ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.03.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - La Liga
"Атлетико" накануне потерял два очка и окончательно вернул интригу в гонку за чемпионство. В этой погоне находится и мадридский "Реал", который ушел от потери очков благодаря перформансу Карима Бензема. Француз дважды забил на финальном отрезке поединка и спас для "Реала" поединок.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 27-го тура чемпионата Испании.
Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Эльче" 2:1
Голы: Карим Бензема 73, Карим Бензема 90+1 - Дани Кальво 61
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