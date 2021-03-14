Бензема держит мадридцев в игре. Реал - Эльче 2:1. Обзор матча и видео голов

"Атлетико" накануне потерял два очка и окончательно вернул интригу в гонку за чемпионство. В этой погоне находится и мадридский "Реал", который ушел от потери очков благодаря перформансу Карима Бензема. Француз дважды забил на финальном отрезке поединка и спас для "Реала" поединок.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 27-го тура чемпионата Испании.

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Эльче" 2:1

Голы: Карим Бензема 73, Карим Бензема 90+1 - Дани Кальво 61