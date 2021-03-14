  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бензема держит мадридцев в игре. Реал - Эльче 2:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бензема держит мадридцев в игре. Реал - Эльче 2:1. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Реал - Эльче ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.03.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Бензема держит мадридцев в игре. Реал - Эльче 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото - La Liga

UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" накануне потерял два очка и окончательно вернул интригу в гонку за чемпионство. В этой погоне находится и мадридский "Реал", который ушел от потери очков благодаря перформансу Карима Бензема. Француз дважды забил на финальном отрезке поединка и спас для "Реала" поединок.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 27-го тура чемпионата Испании.

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Эльче" 2:1
Голы: Карим Бензема 73, Карим Бензема 90+1 - Дани Кальво 61

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) "Эльче"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...