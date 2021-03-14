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Барселона - Уэска. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Барселона - Уэска: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.03.2021 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона - Уэска. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - La Liga

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" вылетела из Лиги чемпионов, однако вернулась в борьбу за чемпионство в национальном чемпионате. Для команды Рональда Кумана это хорошая мотивация и свежие веяния, которые могут вдохновить коллектив на новые свершения. Матч 27-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Уэска" состоится 15.03.2021 в 22:00. Прямая онлайн LIVE трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Видеотрансляция матча - видеоплатформа MEGOGO.

Где еще покажут в прямом эфире матч чемпионата Испании "Барселона" - "Уэска"?

  • Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1,
  • Румыния - Telekom Sport 2 Romania, Digi Sport 2 Romania, Look Plus;
  • Испания - Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Mitele Plus.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
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В статье: Барселона Уэска (Испания)
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