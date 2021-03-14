Как убивали Валенсию. Автор: Питер Лим

Дани Парехо провел на "Месталье" 9 лет, дослужился до брасалеты, капитанской повязки, и стал кумиром местных болельщиков. Летом 2020-го года правление выставило его на фри, а в кулуарах ходили разговоры о том, что капитан стал слишком старым и слишком неудобным для азиатских боссов "Валенсии". Болельщики пребывали в бешенстве, сам Парехо отплакал и перешел в "Вильярреал", где сейчас со средней оценкой 7.14 за матч (WhoScored) является вторым лучшим игроком "Желтой подводной лодки" после сенсационного Жерара Морено.

Тем же безумным летом 2020-го года "Валенсию" покинул ее самый большой талант, атакующий полузащитник Ферран Торрес (21 год, 7 матчей и 4 гола за сборную Испании). Имя покупателя, - "Манчестер Сити", - выглядит вполне естественно, но очень смущает цена, за которую продали ультрапроспекта. На тот момент Ферран оценивался на рынке в 45 млн евро, но "Валенсию" устроили… 23 млн.

Именно за столько она продала аттакера клубу, который обычно никогда не гнушается переплачивать.

"Да что вы творите?!" - вопрос, который чаще всего адресуется болельщиками валенсийской хунте с тех самых пор, как клуб купил Питер Лим.

Это событие, - теперь уже понятно, что страшное, - произошло 17-го мая 2014-го года.

Питер Лим. Начало

В "Валенсии" его встречали как спасителя, так и выкрикивали в толпе: "El Salvador! El Salvador!" Сингапурский бизнесмен выкупил основной пакет акций "Валенсии", став, таким образом, мажоритарным акционером организации, а затем покрыл часть долгов клуба, к тому времени насчитывающих 350 млн евро (просто справочные данные – сейчас они перевалили за 400 млн).

Питер Лим улыбался в камеры, обещал существенное усиление и подвинуть "Барсу" с "Реалом" в испанского трона. Для фанатов "Валенсии" будущее окрасилось в обнадеживающие тона.

Близким другом Питера Лима считался одиозный агент Жорже Мендеш, который не без радости начал предлагать команде своих клиентов, начав в самого первого – новым тренером Los Ches стал португалец Нуну. Несмотря на не самый очевидный выбор, "Валенсия" в своем первом "азиатском" сезоне финишировала четвертой, лишь на очко отстав от "Атлетико", занявшего третье место.

Именно история с Нуну позволила Лиму считать, что он действительно разбирается в футболе.

И понеслось…

Питер Лим. Первые разрушения

За два года, с 2015-й по 2017-й, у "Валенсии" сменилось пятеро рулевых, она дважды подряд финишировала в национальном первенстве 12-й (худший результат с 1988-го года, когда команда вернулась в "вышку" из дивизиона Сегунда), а наиболее эпичным стало приглашение на пост главного тренера Гари Невилла.

Эксперт Sky Sport и бывший капитан "МЮ" приехал в город в начале декабря 2015-го года в компании своей вечной тени, брата Фила. Болельщики встречали их аплодисментами и апельсинами (в смысле, не забрасывали, а угощали), и задавались вопросом: а почему наше правление выбрало тренера без опыта?

Ответ лежит на поверхности. Питер Лим и Гари Невилл – хорошие друзья и партнеры по бизнесу. Они являются акционерами клуба "Солфорд Сити" (Лига 2, это четвертый английский дивизион): Питеру Лиму принадлежит 40% акций, а Гари Невиллу, Филу Невиллу, Ники Батту, Полу Скоулзу, Райану Гиггзу и Дэвиду Бекхэму – по 10%.

В своем дебютном матче Гари Невилл уступил дома "Лиону" в розыгрыше ЛЧ со счетом 0:2, но не унывал: "Победы придут".

Пришли.

Первую свою викторию в чемпионате Испании он одержал через два месяца после назначения, обыграв "Эспаньол" 2:1.

К тому времени болельщики уже ненавидели и Невилла, и его брата, а унизительное поражение от "Барселоны" в Кубке Испании (0:7) так и не смогли простить.

Всего с Гари команда сумела победить всего лишь трижды в 16 матчах национального чемпионата.

Питер Лим. Шаг вперед и два назад

В 2017-ом году Питер Лим прислушался к кому-то, кого звали не Жорже Мендеш – президент Ла Лиги Хавьер Тебас посоветовал нанять ему для управления клубом одного из самых мастеровитых испанских функционеров, Матеу Алемани. В свое время Алемани инициировал приход в "Мальорку", в которой он тогда работал, тренера Эктора Купера, а уже с Алемани-президентом клуб с Балеарских островов добился самого крупного успеха в своей истории, выиграв Кубок Испании в 2003-м году.

Алемани засучил рукава и принялся за работу. Первым делом он пригласил на пост главного тренера Марселино Гарсию Тораля – с этим наставником "Валенсия" снова стала конкурентоспособной, дважды подряд приходила к финишу национального чемпионата четвертой, гарантируя себе путевку в ЛЧ, а также выиграла Кубок Испании-2019, первый трофей за 11 лет.

Но Питеру Лиму не нравились ни Алемани, ни Марселино. Они были слишком популярными в среде болельщиков, слишком самостоятельными, слишком требовательными: первый говорил, что правление команды должно проживать в Валенсии, а не в Сингапуре, потому что он не может оперативно решать вопросы, когда боссы находятся в другой части света; второй же, подумать только, требовал купить у "Барселоны" Рафинью – футболиста, который по авторитетному мнению Жорже Мендеша "слишком травматичный и слишком много о себе думает".

И Марселино, и Алемани в 2019-ом году были уволены из "Валенсии" без объяснения причин.

Где они сейчас?

Марселино Гарсия Тораль выиграл Суперкубок Испании с "Атлетиком" из Бильбао, а еще у него впереди два финала Кубка Испании: в начале апреля против "Сосьедада" (это финал Копа дель Рей-2020) и в середине апреля против "Барселоны" (это уже финал Копа дель Рей-2021).

Матеу Алемани является основной кандидатурой на пост либо генерального, либо спортивного директора "Барселоны": старый-новый президент блаугранас Жоан Лапорта восхищается работой балеарского специалиста.

Питер Лим. Секунды до катастрофы

Говорят, что в "Валенсии" Питера Лима окончательно возненавидели после увольнения Алемани и Марселино, поскольку это было уже откровенное самодурство, но это еще не конец истории неприятия.

Летом прошлого года Ким Лим, дочь владельца "Валенсии" выступила в поле социальной сети Instagram с несколько претенциозным, если не сказать больше, заявлением: "На меня и на мою семью обрушивается ненависть болельщиков "Валенсии". Я удивлена и хочу ответить: это наш клуб, мы будем делать с ним все, что захотим – и никто не сможет нам ничего сказать!"

Реакцию инчас "Валенсии" нет нужды пересказывать – Ким Лим огребла по полной, удалила пост и была вынуждена на некоторое время вообще сделать свой профиль закрытым.

Сейчас у клуба пять директоров, которые все время живут в Сингапуре, 12-е место в национальном чемпионате и тренер Хави Грасия – уж на что молчаливый и мало статусный, но все равно выражающий неудовольствие траснферной политикой: ему обещали купить трех игроков, а выделили 0 евро.

С поста президента в свое время оказался смещен активный Амадео Сальво, а вместо него пришла Лэй Хун Чан, никогда ничего не знавшая про футбол и не могущая даже выговорить слово "Валенсия". Сейчас в президентах заседает Анил Мурти, бывший дипломат сингапурского правительства. Футбол не его конек, зато он ходит с телохранителем (фанаты угрожали его убить) и хвастается, что у него есть пистолет.

А Питер Лим обещает еще больше урезать финансирование.

Такие дела.