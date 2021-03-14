Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серхио Агуэро прокомментировал слухи об интересе Барселоны
Кун пока не определился с будущим
Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро ещё не определился со своим будущим, несмотря на интерес к аргентинцу со стороны "Барселоны".
Контракт Куна с "горожанами" истекает по окончанию сезона, и на данный момент на "Этихад" ещё не инициировали переговоры о новой сделке.
"Все пишут и говорят только лишь о Барселоне, Барселоне и ещё раз Барселоне. Но я всё ещё здесь, в Манчестер Сити. Давайте немного подождём и посмотрим, что произойдёт", – цитирует Куна Marca.
Напомним, Агуэро и Месси являются давними близкими друзьями.
Популярное сейчас
- 805 позабытых голов, или Трагедия Йозефа Бицана, лучшего бомбардира всех времен
- Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Смешанная эстафета в Нове Место. Как это было
- Шахтер - Десна: где и когда смотреть онлайн трансляцию матча
- Холанд и Эн-Несири в действии. Боруссия Д - Севилья 2:2. Обзор матча, видео голов
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули