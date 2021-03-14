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Серхио Агуэро прокомментировал слухи об интересе Барселоны

Испания
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Кун пока не определился с будущим

Серхио Агуэро прокомментировал слухи об интересе Барселоны

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Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро ещё не определился со своим будущим, несмотря на интерес к аргентинцу со стороны "Барселоны".

Контракт Куна с "горожанами" истекает по окончанию сезона, и на данный момент на "Этихад" ещё не инициировали переговоры о новой сделке.

"Все пишут и говорят только лишь о Барселоне, Барселоне и ещё раз Барселоне. Но я всё ещё здесь, в Манчестер Сити. Давайте немного подождём и посмотрим, что произойдёт", – цитирует Куна Marca.

Напомним, Агуэро и Месси являются давними близкими друзьями.

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В статье: Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити (Англия)
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