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Вейналдум на 95% покинет Ливерпуль летом ради Барселоны

Испания
(2 голосов)

Стороны до сих пор не могут договориться о продлении контракта

Вейналдум на 95% покинет Ливерпуль летом ради Барселоны

Новина українською

Испанская "Барселона" уверена в том, что летом сможет подписать игрока "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума на правах свободного агента. Об этом сообщает Football Insider.

Голландец так и не смог договориться с "мерсисайдцами" на счет нового контракта, поэтому, скорее всего, присоединится к "блаугране". Каталонский клуб уже предложил ему контракт. Пока детали потенциальной сделки не разглашаются.

Сам Джо заявляет, что трансфер в "Барселону" был его мечтой детства. А тренер команды Рональд Куман, соотечественник Вейналдума, внес полузащитника в шорт-лист желаний на летнее трансферное окно.

Игрок перешел в "Ливерпуль" летом 2016 года из "Ньюкасла" за 27,5 млн евро. С тех пор он провел в составе "мерсисайдцев" 225 игр, записав в свой актив 22 гола и 16 ассистов. Также футболист с командой завоевал четыре титула. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего Вейналдума в 40 млн евро.

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В статье: Барселона Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум
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Источник:
Football Insider

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Комментарии (2)
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Ардалион
14.03.2021 в 15:03
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Лектор (Черкассы)
14.03.2021 в 14:50
Пример Коутиньо не научил?! Ладно, не заплачем...
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