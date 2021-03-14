Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вейналдум на 95% покинет Ливерпуль летом ради Барселоны
Стороны до сих пор не могут договориться о продлении контракта
Испанская "Барселона" уверена в том, что летом сможет подписать игрока "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума на правах свободного агента. Об этом сообщает Football Insider.
Голландец так и не смог договориться с "мерсисайдцами" на счет нового контракта, поэтому, скорее всего, присоединится к "блаугране". Каталонский клуб уже предложил ему контракт. Пока детали потенциальной сделки не разглашаются.
Сам Джо заявляет, что трансфер в "Барселону" был его мечтой детства. А тренер команды Рональд Куман, соотечественник Вейналдума, внес полузащитника в шорт-лист желаний на летнее трансферное окно.
Игрок перешел в "Ливерпуль" летом 2016 года из "Ньюкасла" за 27,5 млн евро. С тех пор он провел в составе "мерсисайдцев" 225 игр, записав в свой актив 22 гола и 16 ассистов. Также футболист с командой завоевал четыре титула. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего Вейналдума в 40 млн евро.
Популярное сейчас
- Динамо в последний раз выигрывало УПЛ в 2016 году. Помните тот сезон?
- Шахтер - Десна: где и когда смотреть онлайн трансляцию матча
- Заря - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч чемпионата Украины
- ПСЖ нашел трансферную замену на случай потери Килиана Мбаппе
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО