Примера. 27-й тур. Безголевая ничья Сельты и Атлетика

Лишь второй раз за каденцию Марселино Тораля "Атлетик" завершил матч без пропущенных в свои ворота мячей. В то же время, впервые "Атлетик" Марселино Тораль не забил в чужие ворота. Для гола у басков действительно было очень мало предпосылок. Шесть ударов по воротам, из которых только один побеспокоил голкипера, свидетельствуют о том, что "львы" действовали вторым номером.

Об этом свидетельствуют и другие статистические показатели: низкий процент владения мячом, скромные показатели по качеству передач. Но играть вторым номером против "Сельты" не стыдно, ведь галисийцы в последних семи турах потерпели лишь одно поражение. Дома не проигрывают вот уже четыре матча подряд.

После этого поединка обе команды остаются в топ-10 турнирной таблицы, хотя свое слово еще не сказала "Гранада".

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Виго. Стадион Балаидос

"Сельта" - "Атлетик" 0:0

"Сельта": Иван Вильяр, Нолито (Аугусто Солари 77), Нестор Араухо (Джозеф Айду 85), Денис Суарес (Франсиско Пейнадо 77), Яго Аспас, Ренато Тапиа, Аарон Мартин, Кевин Васкес, Жейсон Мурильо, Брайс Мендес, Сантьяго Мина (Факундо Феррейра 68)

"Атлетик": Унай Симон, Ерай Альварес Лопес, Алехандро Беренгер (Оскар де Маркос 79), Дани Гарсия, Рауль Гарсия (Икер Муньяин 46), Микель Баленсиага, Асьер Вильялибре (Иньяки Уильямс 68), Унаи Лопес (Унаи Венседор 69), Унай Нуньес, Иньиго Лекуэ, Хон Моркильо (Ибай Гомес 86)

Предупреждения: Сантьяго Мина 45, Кевин Васкес 63, Жейсон Мурильо 70 - Иньиго Лекуэ 41