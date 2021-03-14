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Бавария следит за Вальверде, Реал не настроен отпускать уругвайца

Испания
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Федерико также хочет остаться в Мадриде

Бавария следит за Вальверде, Реал не настроен отпускать уругвайца

Chema Rey / MARCA

Новина українською

Испанское издание Marca сообщает, что "Бавария" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Федерико Вальверде и нацелена на трансфер молодого хавбека.

Мюнхенцы уже делали попытку подписать уругвайца в прошлое летнее трансферное окно, но "сливочные" отказалсь вести переговоры с немецким клубом. Боссы мадридцев и сейчас совершенно не настроены отпускать 23-летнего Вальверде, а сам Федерико намерен продолжать выступать за королевский клуб.

В текущем сезоне во всех турнирах полузащитник "Реала" провел 23 матча, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
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Источник:
Marca

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