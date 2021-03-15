Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
До рекорда – 18 поединков: форвард Атлетика сыграл 184 матча в Ла Лиге подряд
Железный Уильямс
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
Нападающий "Атлетика из Бильбао Иньяки Уильямс сыграл в матче 27-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (0:0), выйдя на замену на 68-й минуте встречи. Таким образом, 26-летний испанец провел свою 184-ю игру в Ла Лиге подряд.
В последний раз Уильямс пропускал матч Примеры в апреле 2016 года. По данному показателю нападающий вышел на третье место в истории Ла Лиги, сравнявшись с экс-голкипером каталонской "Барселоны" Андони Субисарретой.
Рекордсмен – экс-защитник "Реала Сосьедад" Хуан Ларраньяга (202 матча подряд в период с сезона-1986/87 по кампанию-1991/92). Второе место удерживает бывший футболист басков, вратарь Луиса Арконада (188).
Iñaki Williams has now played in 184 consecutive LaLiga games, last missing a game in April 2016.— Squawka Football (@Squawka) March 14, 2021
????????????-????????????????????????????-????????????-????????????????????????-????????????????. ???? pic.twitter.com/LUcalHt2Y0
Популярное сейчас
- Шипами прямо в лицо голкиперу: босс Кальяри считает, что рефери должен был удалить Роналду
- Пока мужья проигрывали Нанту: семьи игроков ПСЖ были взяты в заложники грабителями
- Металлист 1925 - Альянс. Прогноз и анонс на игру Первой лиги 15.03.2021
- ПСЖ нашел трансферную замену на случай потери Килиана Мбаппе
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона