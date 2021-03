До рекорда – 18 поединков: форвард Атлетика сыграл 184 матча в Ла Лиге подряд

Нападающий "Атлетика из Бильбао Иньяки Уильямс сыграл в матче 27-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (0:0), выйдя на замену на 68-й минуте встречи. Таким образом, 26-летний испанец провел свою 184-ю игру в Ла Лиге подряд.

В последний раз Уильямс пропускал матч Примеры в апреле 2016 года. По данному показателю нападающий вышел на третье место в истории Ла Лиги, сравнявшись с экс-голкипером каталонской "Барселоны" Андони Субисарретой.

Рекордсмен – экс-защитник "Реала Сосьедад" Хуан Ларраньяга (202 матча подряд в период с сезона-1986/87 по кампанию-1991/92). Второе место удерживает бывший футболист басков, вратарь Луиса Арконада (188).

Iñaki Williams has now played in 184 consecutive LaLiga games, last missing a game in April 2016.



