Зидан не исключил возвращения Роналду в Реал

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аталантой" прокомментировал возможное возвращение нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в мадридский клуб.

"Да, всё может быть. Мы знаем Криштиану, знаем его личность и помним всё, что он сделал для команды. Сейчас он игрок "Ювентуса", мы должны уважать это. Посмотрим, как сложится будущее. Мне посчастливилось тренировать его, и Криштиану очень впечатлил меня. Прямо сейчас он помогает другой команде", — приводит слова Зидана Sky Sport Italia.

Завтра, 16 марта, "Реал" проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аталантой". Встреча состоится в Мадриде (Испания).