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Зидан не исключил возвращения Роналду в Реал
Португалец может вернуться в стан сливочных
gazeta
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аталантой" прокомментировал возможное возвращение нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в мадридский клуб.
"Да, всё может быть. Мы знаем Криштиану, знаем его личность и помним всё, что он сделал для команды. Сейчас он игрок "Ювентуса", мы должны уважать это. Посмотрим, как сложится будущее. Мне посчастливилось тренировать его, и Криштиану очень впечатлил меня. Прямо сейчас он помогает другой команде", — приводит слова Зидана Sky Sport Italia.
Завтра, 16 марта, "Реал" проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аталантой". Встреча состоится в Мадриде (Испания).
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