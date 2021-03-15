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Реал подписал новый контракт с Лукой Модричем
Футболисту уже 35
Полузащитник Лука Модрич заключил новое соглашение с мадридским "Реалом", пишет журналист Фабрицио Романо на своей странице в "Твиттере".
По информации источника, новый контракт 35-летнего хорватского футболиста рассчитан ещё на один год. В ближайшее время "Реал" сделает официальное объявление.
Модрич перешёл в "Реал" из "Тоттенхэм Хотспур" в 2012 году. В нынешнем сезоне Лука принял участие в 26 матчах испанской Примеры, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Мадридский "Реал" в 27 матчах набрал 57 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры.
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