Бензема: Не знаю, вернется ли Роналду в Реал

Форвард "Реала" Карим Бензема высказался об информации о том, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в мадридский клуб.

"С Роналду в "Реале" мы многого добились. Я не знаю, каково Криштиану в "Ювентусе". С нами он всегда хорошо себя вел.

Не знаю, вернется ли он в "Реал", я не тренер и не президент", — цитирует Бензема Marca.

Ранее сообщалось, что Роналду общался с руководством "Реала" по поводу своего возвращения в команду.