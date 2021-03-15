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Бензема: Не знаю, вернется ли Роналду в Реал

Испания
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Форвард считает, что португалец сможет помочь сливочным

Бензема: Не знаю, вернется ли Роналду в Реал

Getty Images

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Форвард "Реала" Карим Бензема высказался об информации о том, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в мадридский клуб.

"С Роналду в "Реале" мы многого добились. Я не знаю, каково Криштиану в "Ювентусе". С нами он всегда хорошо себя вел.

Не знаю, вернется ли он в "Реал", я не тренер и не президент", — цитирует Бензема Marca.

Ранее сообщалось, что Роналду общался с руководством "Реала" по поводу своего возвращения в команду.

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В статье: Криштиану Роналду Карим Бензема Реал (Мадрид)
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