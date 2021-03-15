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Хави: Лапорта вернет Барселону на прежний уровень как в спортивном, так и экономическом плане

Испания
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Хави считает его лучшим президентом Барселоны

Хави: Лапорта вернет Барселону на прежний уровень как в спортивном, так и экономическом плане

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Бывший игрок "Барселоны" Хави высказался о победе Жоана Лапорты на президентских выборах сине-гранатовых.

"Хорошо знаю Лапорту, он мой хороший друг. Он сделает все возможное для клуба, он хороший человек. Лапорта — лучший президент, который был у меня в "Барселоне". Уверен, что он вернет команду на прежний уровень как в спортивном, так и экономическом плане. Желаю ему всего наилучшего, рад за него", — цитирует Хави Mundo Deportivo.

После 26 туров ла лиги "Барселона" с 56 баллами занимает 3-е место в турнирной таблице.

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В статье: Барселона Хавьер Эрнандес
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